Il meteo cambia ancora una volta. Dopo un periodo di instabilità ‍legato alla circolazione ⁤di una bassa pressione che si‍ sta allontanando dai Balcani, l’Estate è‍ pronta a riprendersi ⁢la scena e lo farà di gran carriera. Il fresco che ha contraddistinto l’ultimo weekend sta per lasciare il posto a temperature più‌ elevate.

Il ritorno della stabilità assoluta

Un’alta pressione si ⁢sta formando e porterà⁢ con sé un⁢ clima​ più stabile ⁢e soleggiato su tutto il ⁤territorio italiano, ad eccezione di qualche disturbo sulle Alpi. Le temperature inizieranno ‌a salire, ma‍ lo faranno gradualmente, a ⁢causa ⁢della persistenza di correnti⁢ settentrionali relativamente fresche.

A partire dalle pianure del Nord, dalle ⁤regioni tirreniche e dalle due Isole Maggiori, il caldo inizierà a farsi sentire. Qui, il termometro supererà i 30⁢ gradi in molte zone⁢ interne,‍ con picchi ⁢locali anche di 35-36⁣ gradi.

In questa fase,⁢ l’ondata di caldo africano toccherà l’Italia, colpendo principalmente la Penisola Iberica. In Spagna, ⁤le temperature potrebbero‍ raggiungere o superare i 45 gradi, un‍ caldo simile a quello che ​abbiamo sperimentato in Italia a Luglio.

Il caldo in ulteriore crescita

Nel⁣ prossimo periodo, ci aspettano giornate piacevoli e senza un caldo eccessivo o afoso, grazie all’umidità mantenuta dalle correnti secche settentrionali. Solo ‍le Alpi e Prealpi Orientali ‌risentiranno del flusso instabile proveniente dall’Europa dell’Est, con possibili acquazzoni ⁢e temporali.

La fiammata ‍africana, inizialmente moderata, dovrebbe ⁤intensificarsi nel prossimo weekend. Le temperature saliranno ulteriormente, ​con caldo intenso‍ e picchi ⁣di 36-38 gradi. Il⁢ tempo ⁣resterà ⁣soleggiato, con la possibilità⁤ di ⁣temporali sulle ‌Alpi.

Un’ulteriore impennata verso Ferragosto?

Non è da⁢ escludere ⁢un’ulteriore⁣ escalation termica verso Ferragosto. Sarà un caldo intenso, ma non estremo come ‌quello vissuto a ⁤Luglio sul Centro-Sud⁢ dell’Italia. Il caldo potrebbe persistere anche‍ dopo Ferragosto, senza ‍segni di una possibile rottura di questa fase di caldo persistente,⁣ ma non eccezionale.

Il caldo si farà via via sempre più intenso e la sua durata è ancora parecchio incerta visto che rischia di estendersi addirittura alla terza decade di Agosto. Quindi di grani cambiamenti, per ora, non se ne vedono…