Il meteo è un elemento imprevedibile e⁤ spesso implacabile. Dopo‍ un⁤ periodo di freschezza e instabilità, dovuto alla⁣ presenza di‍ una bassa pressione che ci ha coinvolto per una settimana, l’estate è pronta a tornare in auge. Il fresco e le⁣ piogge che hanno⁤ caratterizzato l’ultimo periodo hanno lasciato il posto all’anticiclone africano, noto per la sua ‍intensità.

Un clima più​ stabile e soleggiato per tutti

A‌ partire dalle⁤ pianure del Nord, dalle regioni tirreniche e dalle due Isole Maggiori, il⁢ caldo inizierà a farsi sentire. In queste aree, il termometro supererà i 30 gradi in molte zone‍ interne, con picchi locali anche ‌di 35 gradi non escludibili.

Il caldo aumenterà ulteriormente

Stiamo vivendo le​ ultime giornate di cielo azzurro e caldo ⁣gradevole, grazie⁤ all’umidità ⁤mantenuta dalle correnti secche settentrionali.‌ Solo⁣ le Alpi e Prealpi ‍Orientali risentiranno del flusso instabile proveniente dall’Europa dell’Est, con possibili acquazzoni e temporali.

La fiammata africana si intensifica

La fiammata africana, inizialmente moderata, dovrebbe intensificarsi⁢ a ridosso di​ Ferragosto. Le temperature saliranno ulteriormente, con caldo‍ intenso e ⁢picchi di 36-38 gradi. Il tempo resterà soleggiato, con la possibilità di ​temporali sulle Alpi.

Un’ulteriore escalation termica dopo Ferragosto

Non è da escludere un’ulteriore escalation termica dopo⁣ Ferragosto. Sarà un ‌caldo ⁣intenso, ma non estremo come⁢ quello vissuto a Luglio sul Centro-Sud dell’Italia.⁢ Sarà ⁢duraturo,⁤ visto che rischia di estendersi addirittura alla‌ terza​ decade di ⁢Agosto. Quindi⁣ di⁣ grandi cambiamenti, per ora, non se ne vedono.‌ Ne riparleremo…