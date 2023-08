Previsioni Meteo: Ritorno dell’Anticiclone Africano e ⁣stop temporali

Il ‍meteo degli ultimi ⁣giorni ha visto una parentesi‍ di temperature più fresche,‍ o per ​alcuni solo meno calde, ma‌ siamo pronti a ⁤entrare in una nuova fase di caldo e stabilità.‌ Non sarà però paragonabile a quella vissuta ‍a lunghi tratti a luglio.

Il Ritorno ⁢dell’Anticiclone Africano

Le note di instabilità che hanno interessato molte aree dell’Italia stanno del tutto ⁢esaurendo ⁣la loro presenza. Tuttavia, nei prossimi giorni,⁤ la possibilità di‌ qualche⁣ temporale⁢ pomeridiano sui rilievi alpini⁤ rimarrà abbastanza concreta, in quanto continuerà ad affluire aria fresca in quota.

Condizioni Meteo Stabili e Calde

Senza mezzi termini, l’anticiclone africano torna a essere il protagonista del fronte ⁣meteo-climatico, con condizioni di tempo abbastanza stabile e​ progressivamente più​ caldo. Dal weekend le temperature saliranno ancora ed il caldo inizierà a diventare probabilmente disagevole.

Temporali Localizzati ⁤sull’Arco Alpino

Come già accennato, ⁤ci saranno alcune zone dell’arco alpino dove, nelle ore più calde, potranno ancora svilupparsi locali focolai temporaleschi.‌ Questi si esauriranno comunque entro la sera.

Dal weekend svolta africana più decisa

L’anticiclone subtropicale, dapprima orientato sulla Penisola Iberica, sposterà il proprio asse sull’Italia a partire dal weekend, con fase calda più acuta destinata ad una netta accentuazione. Le temperature raggiungeranno punte di 38-40 gradi, non così elevate come a Luglio.

Peggioramento del Tempo a Partire dal ⁢Nord

Nel momento dell’afflusso caldo, le Alpi potranno essere di nuovo lambite da correnti instabili atlantiche ed avremo il ritorno di temporali anche forti a ridosso di Ferragosto. Tutto da valutare il possibile coinvolgimento delle Alpi.

Per il​ Calo delle Temperature ci sarà da attendere

Le ultime proiezioni indicano che il caldo non mollerà la presa da gran parte d’Italia probabilmente sino al 20 Agosto. Tuttavia,⁤ siamo ancora un po’ distanti dall’evento previsto, ‍quindi⁤ è consigliabile attendere ulteriori ​aggiornamenti per avere conferme più precise.