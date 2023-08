Mentre in diverse parti dell’Europa si avvertono le prime avvisaglie di un picco di calura di questa Estate, in Francia la situazione sta rapidamente virando verso un’intensa ondata di calore. Le temperature previste per la prossima settimana sono tra le più alte mai registrate, con picchi che potrebbero toccare i 42°C. Questo fenomeno climatico, non nuovo per il Paese, desta però particolare preoccupazione per la sua intensità e durata.

L’allarme di Meteo France e le previsioni per la prossima settimana

Meteo France ha ufficialmente innalzato il livello di allerta per il caldo, ponendo particolare enfasi sulla gravità delle temperature attese. La canicola, già dominante da diversi giorni nelle regioni del centro-est e del sud-est, potrebbe intensificarsi ulteriormente durante il weekend.

Le cause dell’intenso caldo

Al momento, le condizioni anticycloniche predominano, causando temporali sparsi dal sud-ovest al nord-est. Questo fenomeno è dovuto alla collisione tra masse d’aria dal nord-ovest e l’aria caldissima che sta influenzando un ampio settore sud-est. Con l’ulteriore consolidamento delle alte pressioni previsto per il weekend, si prevede una maggiore stabilità atmosferica e un’espansione del caldo africano.

Un potente anticiclone si posiziona sulla Francia

Una vasta zona anticiclonica si estenderà su gran parte dell’Europa occidentale, con masse d’aria che stagneranno a causa della mancanza di vento. Questa situazione crea un fenomeno chiamato “subsidenza”, simile all’effetto che si verifica all’interno di un dôme (cupola), con l’aria che scende.

L’impatto del dôme sulla temperatura

Le perturbazioni provenienti dall’Atlantico, che normalmente portano umidità e frescura, sono costrette a deviare attorno a queste alte pressioni. Questo blocco causa un aumento delle temperature in tutto il paese, eccetto lungo le coste della Manica, dove non dovrebbero superare i 30°C.

Temperatura in ulteriore aumento: aree più colpite

L’inizio della settimana prossima vedrà un ulteriore aumento delle temperature. Sebbene l’intensità esatta del caldo rimanga da definire, secondo le ultime previsioni le massime temperature potrebbero raggiungere i 40°C in prossimità della regione mediterranea e persino sfiorare i 42°C in alcune aree. Queste condizioni climatiche portano con sé un livello di allerta arancione per la canicola che potrebbe estendersi a molti altri dipartimenti.

Vari Centri Meteo, però, propongono un picco di temperatura sui 40 gradi a Parigi.

La situazione rimane sotto stretto controllo e Meteo France consiglia di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo intenso.