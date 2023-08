Dall’estate all’autunno

Come era nelle attese è arrivato il maltempo a causa di una profonda perturbazione atlantica che ha dato vita poche ore fa ad un insidioso e pericoloso vortice instabile responsabile di forti fenomeni, in alcuni casi estremi, che da ieri interessando il Nord. Nelle prossime ore il maltempo interesserà anche il Centro e domani il Sud. A tutto ciò è associato un crollo delle temperature con valori al di sotto della norma dal sapore autunnale.

Prossime ore pericolose

Se ieri abbiamo avuto solo un assaggio con temporali localmente intensi, con grandine, nel corso di domenica 27 agosto entreremo nel vivo del peggioramento, quello più marcato e pericoloso. Proprio a causa del ciclone (prevista una pressione di 995 hPa, bassissima ed insolita per il mese di agosto) che si posizionerà a largo del Golfo Ligure il maltempo diventerà ciclonico e non più soltanto convettivo.

Questo significa che non ci saranno solo celle temporalesche localizzate ma il maltempo sarà esteso con una recrudescenza temporalesca con asse SW-NE. Ovvero sussiste il rischio di supercelle autorigeneranti su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, estendendosi nel corso della mattinata di domenica anche al Trentino Alto Adige e all’Emilia.

I fenomeni più estremi saranno ancora una volta in Lombardia, dov’è alto il rischio di tornado soprattutto in Brianza (zona pià a rischio) e Genova dove sono previste piogge torrenziali fino a 200-300 mm.

Maltempo per più di 48 ore

Ma non finisce qui: il maltempo tra domenica sera e lunedì mattina si estenderà a Sardegna, Toscana e ancora su Lombardia, Piemonte, Liguria e alta Toscana. Ciò significa che faremo i conti con nubifragi improvvisi, frane, inondazioni, smottamenti e danni molto gravi anche per il forte vento che soffierà fino a 100 km/h. Insomma, una vera e propria tempesta dai connotati tropicali.

Burrasca d’autunno anche al Centro-Sud

Al Centro-Sud invece saranno ore di attesa con temperature fino a 40°C. Ma non durerà molto. Nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 il vortice perturbato metterà la parola fine anche sulle regioni fino a questo momento escluse e quindi parliamo del Centro-Sud.

Difatti anche su Lazio, Abruzzo, Marche, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, ci sarà un cal termico in poche ore di 15°C. Il maltempo, inoltre, si estenderà alle Regioni tirreniche con rischio di nubifragi a Roma, Napoli, Palermo e Catania. Al Nord invece non è previsto nessun miglioramento.

Rischio di ALLUVIONI al Nord Ovest

Secondo quanto prospettato dai modelli fisico matematici al Nord Ovest, e in particolar modo sul Piemonte e la Liguria, potrebbe a piovere per 4 giorni consecutivi in modo torrenziale, con il rischio di gravi alluvioni per le piene dei fiumi principali.

Tutto ciò conferma certamente una cosa: l’estate sta finendo e qualora ci dovessero essere colpi di scena a settembre (e ci saranno) la bella stagione non riuscirà a splendere come le settimane scorse. Anzi, apparirà stanca, pesante, annoiata e brontolona, pronta a passare il testimone all’autunno.