Cambia il meteo sull’Italia a partire dal Nord, per l’annunciato sconquasso meteo d’inizio Agosto. L’Estate subirà uno schiaffo proprio nel momento clou della stagione, anche se le proiezioni indicano che il bel tempo ed il caldo non faticheranno a tornare già dall’inizio della prossima settimana.

Il peggioramento è innescato da un vasto vortice di bassa pressione con fulcro sull’Europa Settentrionale, che tende a sprofondare verso sud con una saccatura in approfondimento fin sul Mediterraneo. L’anticiclone sarà costretto a battere in ritirata, così come il richiamo caldo ora sul Centro-Sud Italia.

Un primo fronte è già all’opera, con temporali sparsi in progressione dalle Alpi verso le pianure tra la Lombardia ed il Triveneto. Qualche rovescio interessa anche il tratto tra Liguria di Levante e Toscana. Si tratta però solo dell’antipasto del fronte vero e proprio, più incisivo, che seguirà subito a ruota.

Un vortice ciclonico in quota, in spostamento dal Nord Italia ai Balcani, accompagnerà la perturbazione esaltandone così gli effetti. I contrasti termici risulteranno infatti molto marcati tra la massa d’aria fredda in seno al vortice e quella più calda preesistente sull’Italia.

La perturbazione entrerà nel vivo venerdì, facendo da apripista all’ingresso dell’aria più fredda di provenienza nordica. Rovesci e temporali, anche di forte intensità, coinvolgeranno a macchia di leopardo il Nord, per poi colpire anche il Centro Italia. Non mancheranno fenomeni violenti, compresa la grandine.

Il fronte scivolerà poi verso il Sud, con primi rovesci e temporali nella sera di venerdì su Campania, Gargano e Sicilia Occidentale. Le precipitazioni temporalesche più intense irromperanno sul resto del Sud tra la notte e le prime ore di sabato 5 Agosto.

L’afflusso d’aria fredda causerà un brusco abbassamento delle temperature, che caleranno anche di 10 gradi e oltre su tutta Italia portandosi fin sotto le medie del periodo. L’Estate subirà un pesante contraccolpo, destinato a ripercuotersi anche nel weekend.

Una spiccata variabilità dominerà soprattutto sabato, mentre domenica l’aumento della pressione atmosferica favorirà il ritorno del sole quasi ovunque, sempre in un contesto climatico fresco con venti tesi settentrionali. Tutto cambierà poi nella prossima settimana, con l’anticiclone che tornerà protagonista.