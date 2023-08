Il ciclone, anticipato nei giorni ⁢precedenti, sta attualmente impattando con forza il ⁢Centro-Nord ‍dell’Italia, portando con sé precipitazioni intense e temporali violenti. Questi eventi‍ atmosferici hanno causato accumuli di pioggia ‌significativi,‍ soprattutto nel‍ Nord-Ovest e in ⁢Friuli Venezia‍ Giulia. Tuttavia, le condizioni​ meteo sono⁣ destinate a peggiorare anche nel Sud, ‌dove l’ingresso di aria fredda causerà un calo drastico delle temperature, con‍ diminuzioni che potrebbero ⁣superare i 10°C. La giornata di oggi si ⁤prevede decisamente‌ più fresca‌ in tutta Italia, ma le ⁢previsioni indicano ⁤ancora maltempo, in particolare nel Nord-Est e lungo le regioni‍ tirreniche.

Previsioni Meteo per Oggi, Martedì 29 Agosto 2023

Le previsioni meteo per domani, martedì 29 Agosto 2023, sono state elaborate da⁢ Raffaele Laricchia.

Nord Italia

Si prevedono piogge e rovesci intensi sul Nordest, mentre​ le ‌condizioni miglioreranno ‌al Nordovest.

Centro Italia

Acquazzoni sparsi e temporali irregolari, soprattutto sul lato tirrenico e nelle Marche. Il clima sarà fresco.

Condizioni ‌Meteo nel Sud Italia

Sud Italia

Aria più⁢ fresca per tutti. Si prevedono temporali isolati e piovaschi‌ su ⁢Puglia, Campania, Calabria tirrenica e⁤ Basilicata.

Conclusione

In sintesi, ‌il‌ ciclone sta colpendo il Centro-Nord Italia con piogge intense e temporali. ⁢Le previsioni meteo indicano un peggioramento anche nel⁢ Sud, con un calo significativo delle temperature. Oggi, martedì 29 Agosto 2023, si prevede​ un clima più ‌fresco‍ in‌ tutta‍ Italia, con‌ persistenza di maltempo soprattutto nel Nord-Est e lungo le ​regioni tirreniche.