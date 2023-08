Nei prossimi giorni ci sarà una vera mazzata all’Estate, ma il meteo è pronto a sorprenderci con un ulteriore clamoroso cambiamento nella settimana che seguirà. Le proiezioni indicano infatti una fase meteo ben più stabile e con il ritorno del caldo sull’Italia.

La crisi dell’Estate non dovrebbe durare a lungo, secondo le ultime proiezioni dei centri di calcolo. Già a partire dal 7-8 Agosto l’anticiclone rimonterà sull’Italia, probabilmente accompagnato anche da un crescente respiro caldo africano.

C’è quindi la concreta possibilità di un nuovo sbalzo termico davvero eclatante, dopo i temporali ed il crollo delle temperature che ci accompagneranno sino al weekend del 5-6 Agosto. La settimana dal 7 al 13 si prevede invece dal sapore decisamente estivo.

Il bel tempo dovrebbe dunque dominare nel corso della prossima settimana, a parte qualche impulso instabile che potrebbe a tratti lambire le regioni di Nord-Est. Questi disturbi saranno riconducibili alla circolazione fresca presente sull’Europa Settentrionale.

Ritorno del caldo verso Ferragosto

L’aspetto meteo più saliente della prossima settimana sarà comunque il rialzo termico, in quanto l’anticiclone africano tornerà a premere sul bacino del Mediterraneo. La calura intensa investirà dapprima la Penisola Iberica e le Baleari.

A partire dall’11-12 Agosto anche l’Italia potrebbe essere abbracciata dal cupolone caldo africano, mentre il Nord potrebbe risentire di qualche passaggio temporalesco. Non sono da escludere fenomeni intensi per l’energia in gioco derivante da aspri contrasti termici fra masse d’aria diverse.

Rivivremo il caldo estremo visto a luglio? Al momento è presto per dirlo, ma è molto difficile. In ogni caso salgono le possibilità di una fase di caldo dall’8-10 Agosto e che potrebbe poi accompagnarci, indisturbata, almeno fino al Ferragosto.

L’Estate è tutt’altro che finita e potrebbe riservarci caldo ancora sorprendente. Inoltre, va evidenziato che, come accade sempre più spesso negli ultimi anni, ormai assistiamo ad un costante prolungamento della stagione estiva, che un tempo era messa in crisi dalla cosiddetta rottura d’Estate di mezzo Agosto.