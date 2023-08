Negli articoli precedenti, vi abbiamo annunciato l’arrivo di una forte perturbazione che avrebbe caratterizzato fortemente il weekend italiano. E di fatti così sarà, con forti temporali, possibili grandinate e una ventilazione sostenuta su tutto il nostro paese. Ma attenzione, perché il caldo africano avrà da dire ancora qualcosa, specie al sud Italia.

Infatti, quest’aria fresca settentrionale che spingerà il fronte carico di pioggia e temporali, nella giornata di oggi avrà un effetto contrario al meridione. Questa richiamerà aria decisamente più calda proveniente dal continente africano, facendo schizzare su le temperature.

La giornata di oggi, dunque, risulterà ancora calda sostenuta da forti venti di scirocco sul versante adriatico e ionico. Questi venti porteranno le temperature ben oltre la media stagionale del periodo con punte di 37-38°C nelle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia ionica. Decisamente situazione migliore sul versante tirrenico con le temperature che difficilmente supereranno i 33-34°C.

Attenzione però: questo non significa assolutamente che non arriverà pioggia al sud, tutt’altro! Piogge e temporali, anche di forte intensità, si affacceranno dapprima sulla Campania e poi sulla Puglia, dalla tarda sera di venerdì 4 agosto.

WEEKEND AL SUD: LE PREVISIONI

La giornata di sabato 5 agosto sarà quella decisamente più instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto sulle regioni ioniche e in Puglia, dove nel corso del pomeriggio potrebbero formarsi dei nuclei di forte intensità. Sarà anche la giornata del crollo termico (in alcune aree anche di oltre 10°C), con le temperature massime che assesteranno tra i 24°C e i 28°C e punte locali di 30-31°C soltanto in Sicilia.

Domenica 6 agosto, invece, andrà decisamente meglio con qualche isolato rovescio soltanto in Calabria. Altrove tempo più asciutto e un deciso rinforzo dei venti di maestrale già dalle prime ore del mattino con mari molto mossi o agitati specialmente sul Tirreno.