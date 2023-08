Il vortice ciclonico, che abbraccia parte d’Italia, è responsabile di una fase meteo turbolenta e così fresca che sembra di essere piombati precocemente in pieno autunno. In realtà l’Estate non ha ancora chiuso i battenti e fra pochi giorni tornerà sull’Italia, come se niente fosse.

L’attuale fase perturbata non rappresenta quindi ancora il colpo di grazia definitivo per l’Estate. Ci vorranno altri assalti perturbati, ancora più organizzati, per mettere davvero fine alla stagione estiva. Per il momento si dovrà attendere ed il caldo tornerà protagonista.

Settembre promette quindi di riportare subito scenari estivi, ma non c’è da sorprendersi troppo. Sappiamo che per convenzione l’autunno meteorologico parte il 1° Settembre, ma di norma questo mese riserva ancora lunghi sprazzi di vera Estate, in particolare al Centro-Sud dell’Italia.

Il bel tempo si affermerà per la seconda parte della settimana, grazie ad una rimonta anticiclonica inizialmente di matrice azzorriana. Ci sarà però prima da fare i conti ancora con piogge e temporali su molte regioni, per l’azione del ciclone in lento allontanamento verso levante.

La svolta attesa con l’inizio di Settembre

Mercoledì sarà l’ultimo giorno particolarmente instabile, almeno su alcune regioni. Piogge e temporali saranno più diffusi e frequenti sul Centro Italia, oltre che lungo tutta la fascia tirrenica. Acquazzoni interesseranno anche i settori del medio versante adriatico.

Giovedì ci sarà un deciso miglioramento, ma non mancheranno strascichi d’instabilità particolarmente attivi sulle regioni più meridionali e sulla Sicilia dove non mancheranno forti temporali. Qualche piovasco o rovescio interesserà nelle ore più calde anche l’Appennino e le zone interne in genere.

Da venerdì, primo giorno di Settembre, l’anticiclone prenderà il sopravvento garantendo tempo più stabile e soleggiato. Qualche piovasco o rovescio, a carattere rovescio, interesserà i settori alpini, prealpini e l’Appennino Ligure. Le temperature saliranno grazie al maggiore soleggiamento.

Nel weekend si completerà la svolta verso il ritorno al caldo estivo, stante il rinforzo dell’anticiclone supportato da un contributo subtropicale. Questa situazione caratterizzerà anche l’inizio della nuova settimana, con temperature decisamente sopra la media del periodo.