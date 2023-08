La riscossa dell’Estate è ufficialmente partita, dopo la fase meteo movimentata e burrascosa di qualche giorno fa. Le temperature sono in graduale aumento ma ancora gradevoli, con l’Italia che gode di un influsso anticiclonico nell’ambito di una circolazione di correnti settentrionali.

Il clima è quindi ancora decisamente godibile, ma l’aria più calda ed umida di matrice subtropicale tenderà a farsi avanti nei prossimi giorni. Il grande caldo per il momento si limita a colpire la Spagna, dove le temperature superano ampiamente i 40 gradi sulle zone interne.

Il progressivo aumento del caldo sarà il preludio all’esplosione di una nuova ondata di calore, che entrerà nel vivo nel weekend e ancor più verso Ferragosto. Tutto è pronto per il ritorno del caldo, dopo il break di gran fresco che ha caratterizzato questo primo scorcio d’Agosto.

La colonnina di mercurio salirà quindi ed il caldo sarà intenso, con la persistenza per più giorni di una bolla d’aria calda subtropicale. Caldo ed afa prenderanno il sopravvento del weekend e ingloberanno con certezza anche lo scenario del Ferragosto, caratterizzato da uno scenario da solleone.

Ancora anticiclone africano dopo Ferragosto

Il soleggiamento sarà insidiato solo dai temporali di calore lungo le zone alpine, che saranno lambite da lievi infiltrazioni d’aria umida di matrice oceanica. Non mancheranno fenomeni anche di forte intensità, data l’energia in gioco legata al maggiore calore.

Quale sarà l’evoluzione a seguire? Le proiezioni meteo non propongono grossi scossoni nemmeno nei giorni dopo il Ferragosto, con l’anticiclone africano che resterà la figura pienamente dominante sull’Europa Mediterranea. Sole e caldo domineranno su tutta Italia.

Ci sarà la possibile di qualche ulteriore episodio temporalesco sulle zone alpine, ma la stabilità dovrebbe rimanere padrona indiscussa sul resto d’Italia. Il promontorio anticiclonico si manterrà molto solido, alimentato da apporti d’aria calda subtropicale.

Probabilmente il regime di alta pressione e gran caldo perdurerà sino almeno al 20 Agosto. Al momento confermiamo che le temperature non raggiungeranno i picchi estremi di Luglio, ma registreremo comunque valori ben superiori alla media e per diversi giorni, con elevato disagio anche per l’afa.