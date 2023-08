L’Anticiclone di matrice africana, come nelle attese, si sta rafforzando ulteriormente sul bacino del Mediterraneo e nei prossimi giorni determinerà sulla nostra penisola il picco di questa ondata di calore. Le previsioni ci dicono che la settimana trascorrerà con caldo molto intenso, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, che continueranno ad essere le zone più roventi d’Italia.

Nulla dovrebbe cambiare almeno fino a Sabato 26, con l’Anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo che seguiterà a portare gran caldo e sole. Con gli ultimi aggiornamenti dei modelli sembra tramontare infatti l’ipotesi di un peggioramento verso il 25-26 del mese. Il cambio di rotta però non è cancellato ma solo un po’ posticipato, infatti dovrebbe arrivare fra Domenica e soprattutto l’inizio della prossima settimana, con l’ingresso di correnti atlantiche che dovrebbero porre gradualmente fine alla fase anticiclonica portando anche diversi temporali.

Vediamo più nel dettaglio l’evoluzione meteo prevista per i prossimi sette giorni.

Evoluzione meteo 23-25 Agosto – L’anticiclone Africano continua a stazionare sull’area mediterranea con i suoi massimi collocati ancora sull’Italia centro-settentrionale. Previste condizioni di generale stabilità atmosferica e caldo intenso, a tratti afoso, specie lungo i litorali e nei grandi centri urbani.

Attese temperature fino a 37-38 gradi, localmente 39-40 gradi, sulla Pianura Padana e su parte del Centro, come Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria. Generalmente meno caldo sulle zone adriatiche e al Sud, con temperature in genere non oltre i 33-34 gradi. Addensamenti nuvolosi saranno presenti all’estremo Sud, con possibilità di isolati rovesci pomeridiani in particolare su Pollino, appennino calabrese e zone interne della Sicilia, per la persistenza di una blanda circolazione depressionaria in quota.

Evoluzione meteo 26-28 Agosto – Tempo ancora stabile e in gran parte soleggiato nella giornata di Sabato 26, con temperature più o meno stazionarie. Domenica 27 primo cambiamento con l’arrivo di piogge e temporali al Nord, specie aree alpine/prealpine. Più soleggiato e ancora molto caldo al Centro-Sud. Lunedì 28 aria più fresca e instabilità dovrebbero avanzare sulle regioni centro-settentrionali portando un generale calo delle temperature. Sole e caldo potrebbero persistere ancora al Sud, ma la tendenza è per un’attenuazione della calura anche sulle regioni meridionali entro i giorni successivi (29-30 Agosto).

Precisiamo che l’evoluzione meteo per il periodo dopo il 26 Agosto è molto incerta e potrebbe subire variazioni anche significative, per tanto vi esortiamo a seguire gli aggiornamenti che verranno rilasciati nei prossimi giorni.