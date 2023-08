Prospettive meteo all’insegna del caldo africano

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un periodo di calore intenso. L’anticiclone africano, noto per⁤ le sue temperature⁢ elevate, sta facendo il suo ritorno. Nonostante ‍non sia previsto un impatto così ⁤forte come⁢ quello registrato ⁢nel mese di ​Luglio, la durata prolungata di questa ondata di calore sarà sicuramente motivo di discussione.

Analisi ⁤dei Modelli di Previsione

Conferma dell’Ondata di⁤ Caldo

Uno sguardo ai vari modelli di ⁢previsione meteo conferma questa prolungata ondata di caldo. Questa persistenza del ‍calore⁢ porterà inevitabilmente ad un aumento dell’umidità relativa,⁢ con conseguente ​sensazione di afa.

Impatto sulla Percezione Termica

Questo⁣ aumento dell’umidità significa ⁢che la percezione termica sarà maggiore, ovvero sembrerà più caldo rispetto alle temperature effettivamente registrate. Nonostante ciò, ⁤le temperature previste sono comunque‍ significative: si prevedono valori di 20°C a 1500 m di quota, con punte‍ di 23-24°C.

Effetti sulle Temperature Massime

Previsioni ​per le⁣ Zone d’Italia

Questo scenario implica che le temperature⁣ massime ⁤potranno raggiungere i 37-38°C⁣ in diverse zone d’Italia. In alcune località,⁤ le condizioni microclimatiche ‍potrebbero portare la colonnina di mercurio a toccare nuovamente i⁣ 40°C in particolare al Centro-Nord, senza gli estremi da record che erano stati misurati a Luglio al Sud.

Possibili Sviluppi Futuri

La⁢ domanda che sorge ⁤spontanea è: cosa succederà dopo questi 10 giorni di calore intenso?‌ Per​ rispondere, è necessario ‍analizzare⁣ ulteriormente i ⁣modelli⁢ di previsione. Questi ⁢suggeriscono la possibilità di⁢ un cambiamento interessante verso la fine di ⁣Agosto, quando⁣ aria più fresca proveniente​ dai quadranti settentrionali potrebbe iniziare a farsi strada.