Il ‌periodo di Ferragosto ha portato con sé un clima tipicamente estivo, ma ciò non è che l’inizio di un’escalation del calore proveniente dall’Africa. Questa nuova ondata di calore, ‍causata dall’espansione verso nord dell’anticiclone subtropicale, si prevede ⁤sia particolarmente intensa e duratura.

L’Anticiclone Africano si ⁣Rafforza

L’anticiclone africano si⁣ intensificherà ulteriormente, spostando il suo nucleo caldo sull’Europa Occidentale. ⁢La stabilità anticiclonica si rafforzerà e con essa⁢ anche l’intensità del calore previsto.

Siamo sotto l’Estate Africana

L’Estate Africana torna a ‍dominare il periodo ‍post-Ferragosto, con un possibile cambiamento⁤ del meteo previsto non prima della fine del mese. L’anticiclone africano manterrà la sua presa per almeno altri 10 giorni. Nel frattempo, il⁢ caldo si intensificherà, con‍ un picco previsto attorno a giovedì. Questa volta, il caldo colpirà più direttamente il Centro-Nord, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in alcune aree interne della Toscana e della Pianura Padana.

Oggi, lunedì 21 Agosto, battuto il record storico di temperatura della Liguria con 41.3°C a Ellera, e pensate, 39 gradi in Lombardia a Monza, mentre la temperatura minima di Milano città è stata 27 gradi. Ma la situazione peggiorerà ulteriormente.

Calore Anomalo, ma Possibile Cambiamento entro Fine Agosto

Nonostante l’intensità del caldo non sarà paragonabile a quella registrata a Luglio, l’anomalia sarà comunque‌ notevole, considerando che ⁢nella seconda metà di Agosto l’estate inizia normalmente a declinare e le temperature medie iniziano a scendere, soprattutto al Nord. E poi, per alcune aree d’Italia, il caldo è persistente, ed è divenuto ormai stancante, con notevole stress sulle persone e l’habitat naturale.

Quando Finirà Questa Ondata di Calore?

Il picco massimo dovrebbe persistere almeno sino a giovedì, se non pure appena oltre. Sull’esatta durata, i centri di calcolo iniziano a tentennare, ma quel che maggiormente preoccupa è la previsione di tempesta nel periodo successivo, con forti basse pressioni e intense perturbazioni. E i contrasti termici potrebbero essere rilevantissimi.,

Possibile Cambiamento​ di Circolazione a Livello Europeo

Verso⁢ il 26-27 Agosto sembra ​che si possa verificare un cambiamento nella circolazione atmosferica europea, con il movimento della depressione atlantica verso il ‍Mare ⁤del Nord. In questo modo, l’anticiclone tenderebbe a indebolirsi, permettendo l’ingresso di correnti più fresche e instabili ‍provenienti dal Nord Atlantico. Tuttavia, lo‌ scenario è ancora incerto e tutto da confermare, data la⁤ distanza temporale. Chiaramente, ci sarebbe la possibilità di fenomeni potenzialmente intensi, data⁢ l’energia accumulata dal caldo precedente prima dell’arrivo di ⁤aria ‌decisamente più fresca.

Conclusione

In conclusione, il meteo estivo persiste con connotati di fortissime anomalie con un’ ondata di calore africano. Nonostante ci siano segnali di un possibile cambiamento verso la fine⁢ del mese, la situazione è ancora incerta e tutto da confermare.