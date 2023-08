La previsione⁤ meteo indica un’intensificazione dell’ondata di calore, con temperature nelle regioni settentrionali che supereranno ⁢notevolmente la media. Questo fenomeno, combinato con future infiltrazioni⁣ di aria umida, potrebbe portare a temporali di eccezionale intensità. ⁢Inizialmente, l’aria fresca e umida si sposterà verso il Mare del Nord, provocando temporali di straordinaria forza​ in Germania ‌e nella Francia orientale, aree che si preparano a vivere una fase⁤ di ⁢calore estremo, la prima di ⁢questa portata dell’estate in corso. I primi forti temporali sono avvenuti già ieri in Germania e Francia, con anche grandinate. In Italia, un nubifragio ha interessato Torino.

Previsioni per il Mediterraneo occidentale⁤ e la Valle Padana

Nonostante ciò, non si prevede un significativo arrivo di perturbazioni oceaniche nel Mediterraneo‍ occidentale nelle prossime due settimane. Infatti, l’alta pressione di⁤ origine africana si intensificherà, causando una compressione dell’aria negli strati più bassi, che porterà ⁤ad un considerevole aumento delle temperature, soprattutto ​nelle aree interne. Lungo le coste, invece, si ​percepirà un marcato incremento dell’umidità. Avremo un effetto definito “dome”, ovvero campana, con aria surriscaldata.

Condizioni climatiche in‍ Valle⁢ Padana

In​ Valle Padana, l’alta temperatura ⁣e l’elevata umidità creeranno un clima estremamente afoso. Di conseguenza, bastano minime infiltrazioni di aria oceanica attraverso⁣ l’arco ‌alpino per innescare temporali di​ notevole intensità.⁣ Ciò porterà alla ⁤formazione di supercelle, ​fenomeni atmosferici di grande potenza. Nel torinese, un nuovo temporale ha portato sino a circa 80 milimetri di pioggia.

Rischio di supercelle

Abbiamo già discusso delle supercelle alla fine di luglio, quando temporali di incredibile violenza hanno causato danni‌ significativi. Le grandinate devastanti e ⁢le potenti raffiche di vento stile uragano hanno causato danni dalla Lombardia al Veneto e ‍al Friuli. Inoltre,‍ un’intensa ondata di maltempo ‌prevista inizialmente‍ per le regioni settentrionali ha colpito la Slovenia, causando un’alluvione di ⁣proporzioni storiche. La previsione delle supercelle è alquanto difficile, si piò parlare di ipotesi, ma solo con previsioni a breve termine.

Possibili scenari futuri

Se la convergenza tra le diverse masse d’aria si spostasse leggermente a sud,​ potrebbero scatenarsi eventi atmosferici di proporzioni catastrofiche. Per chi non ha mai vissuto tali fenomeni violenti, definirli ⁤come “apocalittici” potrebbe sembrare esagerato, ma chi ha vissuto simili tempeste può confermare la loro ⁣intensità.

Record di grandine in Friuli

Ad esempio, in Friuli sono⁤ caduti chicchi di grandine del diametro di quasi 20 cm, stabilendo un nuovo record europeo.​ Ma le grandinate hanno causato danni anche in Lombardia e Veneto.‍ Ancora oggi⁤ si stanno rimediando le⁢ conseguenze: migliaia‌ di auto sono state danneggiate, molte ancora prive dei vetri ⁢infranti, a causa ‌di una scarsità di pezzi ‌di ricambio.

Previsioni meteo

Non possiamo ⁣prevedere con certezza se ci saranno altri temporali di tale violenza, ma ogni⁣ volta che vi sono lunghe ondate di calore umido, seguite dall’arrivo di aria umida oceanica, si creano⁣ le condizioni ideali⁢ per la formazione di queste intense celle temporalesche. Si prevede un⁣ periodo di potenziale criticità nella prossima settimana,‍ con una‍ perturbazione che si avvicinerà alla ⁣Francia e⁣ passerà⁤ poi verso la Germania. Tuttavia, al momento non si prevedono eventi paragonabili a quelli della fine di luglio, il ​che è⁣ rassicurante. Come detto, l’alta pressione africana continuerà a dominare sull’Italia, incluso il Nord, ⁣mantenendo le temperature costantemente elevate.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo indicano un’intensificazione dell’ondata di calore, con potenziali temporali intensi in alcune regioni. Nonostante ciò, non si prevedono eventi paragonabili a quelli della fine di luglio. L’alta pressione africana continuerà a dominare sull’Italia, mantenendo le temperature ⁤elevate. Continueremo ⁤a ‌monitorare la⁢ situazione meteo e a fornire aggiornamenti.