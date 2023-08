Il caldo di Agosto è solo un ricordo e lo sconquasso meteo, legato al vortice che interessa l’Italia, si sta caratterizzando soprattutto con un deciso e diffuso calo delle temperature. L’aria più fresca ha ormai conquistato anche le regioni più meridionali, dove resistevano le ultime sacche di caldo africano.

La flessione delle temperature è peraltro esaltata dalla vivace ventilazione innescata dal vortice, in genere dai quadranti occidentali. Si tratta d’aria molto fresca d’origine nord-atlantica, che sta facendo scendere la colonnina di mercurio su valori localmente sotto media.

Questa fase così fresca non durerà ancora a lungo e abbraccerà i restanti giorni d’Agosto. Ci potrebbero essere ulteriori cali nei valori minimi, anche per via della ventilazione che andrà a scemare. Solo all’estremo Sud si potrebbero toccare nelle ore più calde ancora i 30-32 gradi, valori del tutto normali per il periodo.

Lo scenario è destinato a cambiare con l’avvio di Settembre, quando il vortice ciclonico traslerà del tutto attenuato verso i Balcani, abbandonando l’Italia. Nel contempo da ovest avanzerà da ovest il ramo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, che riporterà condizioni meteo stabili e soleggiate.

Verso ritorno del caldo dal weekend

Le temperature risaliranno così di qualche grado e si riporteranno pienamente nella norma del periodo o localmente al di sopra. Nel weekend il rialzo termico si accentuerà, per via del ritorno dell’anticiclone africano, innescato dall’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale.

Da domenica ci sarà quindi il ritorno del caldo, con temperature sino a 30-32 gradi in alcune località del Centro-Nord, qualcosina in più al Sud e sulla Sicilia. La regione più calda sarà però la Sardegna dove potrebbero misurarsi picchi anche di 35 gradi ed oltre.

L’afflusso di correnti calde nord-africane si potrebbe intensificare ulteriormente ad inizio settimana, con l’ulteriore approfondimento di un vortice ciclonico tra Penisola Iberica e Marocco. Il caldo sarà maggiormente avvertito in Italia tra il Sud, le Isole e la fascia tirrenica.

Le ultime proiezioni indicano che il vortice potrebbe rimanere bloccato ad ovest dell’Italia, con l’anticiclone africano che potrebbe protrarre per alcuni giorni il suo dominio. Se quest’evoluzione sarà confermata, ci attende una prima parte di Settembre decisamente estiva.