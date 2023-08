Il meteo sta diventando sempre più‌ imprevedibile, come previsto nei nostri precedenti rapporti. L’aria fresca e instabile ​proveniente dal Nord Atlantico sta rapidamente invadendo ‍il Mediterraneo, causando condizioni meteo ‌molto instabili.

Ma l’instabilità raggiungerà il suo culmine tra il pomeriggio, la sera e la notte successiva, quando i contrasti termici diventeranno più intensi e potrebbero portare a‍ temporali molto forti, con grandine, piogge e venti forti. Alcune regioni potrebbero dover affrontare temporali‍ di grande intensità e caratteristiche estreme, come vedremo‌ a breve.

Rischio di Temporali ‌Eccezionali

Energia in Gioco

L’energia coinvolta è significativa ma non eccessiva, come è accaduto nel precedente‍ periodo di fresco nella terza decade di Luglio, quando abbiamo sperimentato una delle ondate di caldo più intense degli ⁤ultimi decenni. Oggi, le maggiori concentrazioni di energia si ⁣trovano principalmente⁢ sul lato adriatico, tra Marche ‌e Abruzzo, mentre altrove i livelli energetici sono​ modesti.

Nonostante ciò, potremmo incontrare temporali​ molto forti e violenti, poiché il fattore determinante sarà il divario ‌di temperatura tra bassa e alta ​quota. I flussi freschi ​alle alte quote saranno decisamente più freddi di quanto ⁣ci si potrebbe aspettare⁤ all’inizio di Agosto. Questo fattore sarà cruciale per l’attivazione di forti moti convettivi.

Regioni a Rischio di Forte Maltempo

Nel ⁣pomeriggio ⁣e nella serata,‍ i‌ temporali saranno frequenti e intensi su medio-basso Piemonte, Lombardia, Emilia e basso Veneto⁣ (per quanto riguarda il nord).⁢ Temporali intensi e violenti anche su Marche, ⁣Abruzzo, Umbria e zone interne della Toscana. ⁤È probabile l’arrivo di grandine di grosse⁢ dimensioni tra Marche e Abruzzo settentrionale, dove troviamo molta energia potenziale (CAPE) ⁤per lo sviluppo di⁤ supercelle.

Infine, segnaliamo un alto rischio di temporali violenti, questa sera, sulla ‌Sicilia settentrionale. Palermo e ⁢Messina potrebbero dover affrontare un ⁢ forte temporale V-shaped pieno di venti tempestosi, nubifragi e‌ grandinate.

Il meteo peggiorerà su gran‍ parte ‌del sud entro sabato: altri temporali intensi saranno probabili in Calabria tra⁢ notte e mattina, poi anche⁢ su⁣ Campania e Puglia.

Conclusione

In ⁤sintesi, le condizioni ⁤meteo stanno diventando sempre ‌più instabili, con l’arrivo di‌ temporali intensi e violenti​ in diverse regioni. Il divario di temperatura⁢ tra bassa e alta quota sarà il fattore determinante per l’attivazione‌ di questi fenomeni. Le regioni più ‌a rischio⁢ sono il medio-basso Piemonte, Lombardia, Emilia, basso⁣ Veneto, ​Marche, Abruzzo, Umbria, zone interne della ⁣Toscana, Sicilia settentrionale, Calabria, Campania e Puglia. Continueremo a monitorare la situazione meteo e ​a fornire aggiornamenti.