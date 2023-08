L’anticiclone africano rialza improvvisamente la testa, dopo la fase meteo movimentata e fresca che ha segnato la prima decade d’Agosto. Le temperature stanno lentamente salendo, con l’aria più calda ed umida di matrice subtropicale che dalla Spagna punta l’Italia.

Ci attende così un Ferragosto all’insegna del sole e delle temperature elevate, con anche l’afa in progressiva accentuazione. Quello atteso sull’Italia sarà un caldo meno estremo e resteremo ben lontani anche dai picchi misurati a Luglio.

Il caldo si fa sentire in modo più incisivo segnatamente al Nord, in Sardegna e sulle aree interne delle regioni centrali tirreniche. Il Sud resta invece ancora marginalmente esposto alla circolazione di correnti settentrionali richiamate dai Balcani, dove è presente una piccola lacuna barica.

La colonnina di mercurio inizierà a toccare da domenica picchi di 36-37 gradi, ma forse qualcosa in più si raggiungerà sulle valli interne della Toscana. Si tratta di temperature ben distanti dai picchi record di Luglio, quando si misurarono addirittura 48 gradi in Sardegna.

Apice del caldo entro il 20 Agosto

Diversamente dal trend di Luglio, l’asse più settentrionale dell’anticiclone inibirà l’instabilità sul Nord Italia, anche se non mancheranno focolai temporaleschi generalmente limitati alle Alpi. Quella dei prossimi giorni rappresenta l’inizio di una fase calda destinata ad intensificarsi nei giorni dopo il Ferragosto.

La nuova fiammata africana ci accompagnerà a lungo e con caldo in accentuazione. Giorno dopo giorno, aumenterà anche il tasso d’umidità che determinerà una maggiore percezione di calore e conseguente disagio fisico. Il picco dell’ondata di caldo dovrebbe aversi tra il 17 e il 20 Agosto.

Che temperature possiamo attenderci? Le ultime proiezioni indicano che potrebbero sfiorarsi i 40 gradi sulle zone interne della Sardegna ma probabilmente anche sulle valli interne del Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Lazio. In Val Padana non sono da escludere picchi attorno ai 38 gradi.

Non sembrano esserci variazioni in vista sino almeno al 22 Agosto, a parte qualche infiltrazione d’aria fresca che potrebbe stimolare l’attività temporalesca diurna sul Nord Italia, specie su Alpi e Prealpi. Non è escluso che il caldo ci possa accompagnare sino a fine mese, di rottura d’Estate per ora non se ne parla.