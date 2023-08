Agosto è partito all’insegna di uno scenario meteo estivo, ma durerà poco con l’instabilità che già fa capolino sul Nord Italia. L’Estate, che ha mostrato un volto così estremo a Luglio, sta per subire un notevole scossone, i cui effetti si avvertiranno su gran parte della Penisola.

A sorpresa entrerà nel vivo un’incursione perturbata piuttosto importante, accompagnata da un vortice di bassa pressione. Prima ci sarà però da fronteggiare un temporaneo richiamo anticiclonico, che piloterà correnti più calde al Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori, portando temperature elevate.

Piogge e temporali non si limiteranno a coinvolgere solo il Nord ed anche le temperature tenderanno a portarsi ovunque sotto media. Lo sbalzo termico si preannuncia notevole sull’Italia Meridionale, dove le temperature crolleranno anche di 10 gradi e più entro l’avvio del weekend.

Il guasto meteo entrerà in scena nella seconda parte della settimana. Una vera e propria perturbazione entrerà in scena sull’Italia, con carico di piogge e temporali in espansione da nord verso sud. L’Estate subirà uno stop a dir poco clamoroso.

Sorprendente inizio Agosto, poi cambia

Peggioramento di questa entità normalmente si verificano più facilmente dopo metà Agosto, ma difficilmente a inizio mese che fa parte del cosiddetto periodo centrale dell’Estate del solleone. Ci sarà pertanto una vera e propria interruzione dell’Estate, ad opera di un ciclone in transito sull’Italia.

Tutto inizierà da giovedì 3 Agosto, quando il fronte entrerà nel vivo sul Nord Italia apportando piogge e temporali su Alpi e Prealpi, ma anche nella fascia pedemontana e parte delle pianure soprattutto del Triveneto, con un netto calo termico.

In questo stesso frangente il Centro-Sud sarà ancora in attesa, con caldo africano piuttosto importante sulle regioni meridionali. Il carico di precipitazioni si estenderà verso il Centro-Sud tra venerdì 4 e sabato 5 Agosto, sospinto da correnti più fresche che faranno crollare i termometri.

Al seguito della perturbazione affluirà aria molto più fresca e ci saranno contrasti tali da causare la possibilità di fenomeni occasionalmente intensi, fra cui nubifragi e grandine. Le temperature caleranno localmente anche di oltre 10 gradi, portandosi su valori inferiori alla norma del periodo.

Ci attende un weekend dal sapore non certo estivo, ma almeno per domenica il sole dovrebbe tornare a a prevalere su molte regioni, in un contesto ventilato e gradevole. L’Estate dovrebbe poi tornare in carreggiata nei giorni successivi, in attesa che torni il caldo, quello vero.