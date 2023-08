Nuova corsa, nuovo scenario. Questo è quello che ci sta regalando questo fine Agosto e inizio Settembre che coincide anche con l’inizio dell’autunno meteorologico. Dopo i forti temporali, i diversi allagamenti e il crollo termico sentito da nord a sud della nostra penisola, qualcosa si muove per il week-end e per la prima parte di settembre.

Partiamo subito nel dire che non avremo il caldo torrido dei 40°C portati dall’anticiclone africano, ma che le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare giorno dopo giorno. Anche le temperature, certamente, saranno in aumento, ma parliamo di un aumento piuttosto tranquillo e leggermente sopra media in alcune aree.

Il tutto partirà da una depressione tra la Groenlandia e il mar del Labrador che richiamerà l’anticiclone delle Azzorre fin verso le isole britanniche e scandinave. Al di sotto di questo campo barico, una depressione si posizionerà sulla penisola iberica occidentale che avrà come conseguenza un richiamo di aria più calda verso l’Italia.

Che tempo ci aspetta?

Sicuramente andremo verso un netto miglioramento su tutte le nostre regioni entro il fine settimana. Il tempo, dunque, risulterà abbastanza stabile con qualche insidia da considerare. La prima è la formazione di possibili temporali pomeridiani specialmente nell’arco alpino e prealpino, la seconda, invece, la presenza di una depressione sul Baltico che potrebbe riuscire a lambire la nostra penisola e quindi portare altri temporali.

La situazione sarà accompagnata anche da cieli non propriamente soleggiati a causa di una nuvolosità stratificata medio-alta. L’altra notizia da riportare è ovviamente quella legata ad un leggero aumento delle temperature che entro il week-end torneranno intorno ai 30°C con punte locali, nelle aree interne, di 32-33°C.

Tutta questa “bella storia” dovrebbe perdurare per buona parte della prossima settimana, ma visto che entriamo in una delle stagioni più dinamiche in assoluto, l’indice di attendibilità scende drasticamente e questa analisi necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.