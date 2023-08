Se al Nord Italia l’estate sembra abbia messo un punto alla sua permanenza, non si può dire lo stesso al Centro-Sud della nostra penisola. Di fatti, il fronte perturbato che interesserà tra oggi e domani le regioni settentrionali, non farà altro che spingere più a sud la canicola africana.

Sarà una penisola italiana spezzata completamente in due per questo week-end. Se da una parte, il flusso instabile porterà forte maltempo con possibili grandinate e nubifragi, dall’altra parte l’alta pressione africana darà il meglio di sé, ancora..

Sarà un week-end da ricordare per parte della popolazione italiana

E in effetti sarà proprio un week-end da ricordare soprattutto per i milioni di italiani ancora impegnati negli ultimi giorni di ferie. Saranno molto contenti, infatti, delle previsioni meteo previste per questo fine settimana al Centro-Sud.

Partiamo col dire che i cieli si manterranno soleggiati o poco nuvolosi. Nuvolosità pomeridiana solo nelle aree interne appenniniche con possibilità di qualche locale temporale. Attenzione, però, perché non è tutto oro quel che luccica. Di fatti, specie nella giornata di domani, domenica 27 agosto, lo scirocco si farà più intenso specialmente sul versante ionico e adriatico e questo non può far altro che aumentare la sensazione di caldo.

Esatto, perché in questo fine settimana al sud farà veramente caldo. Le temperature potrebbero sfiorare i 40°C nelle aree interne di Puglia, Campania, Sicilia e Basilicata. Non andrà molto meglio lungo la costa con punte fino a 35-36°C possibili tra Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia ionica. Leggermente più fresca la situazione in Campania (con punte, lungo la costa di 32-33°C).

Bisognerà attendere la giornata di lunedì per avere gli effetti della perturbazione anche al Centro-Sud con un deciso calo termico (anche di 10°C in alcune aree) e qualche temporale.