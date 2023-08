Il caldo africano torna protagonista assoluto ed è pronto ad accompagnarci nel meteo del ponte di Ferragosto. Le sorprese sono però dietro l’angolo, con questa ondata di calore che potrebbe persistere molto a lungo, oltre che diventare decisamente più intensa nel corso della seconda parte del mese.

Non c’è quindi alcun segnale di declino della stagione estiva, tutt’altro. Il vero caldo arriverà infatti dopo Ferragosto, stante l’ulteriore rinforzo dello scudo anticiclonico subtropicale che si eleverà prepotentemente fin verso l’Europa Centro-Occidentale, salendo di latitudine.

Sole e temperature in ulteriore aumento ci accompagneranno in particolare nel periodo dal 18-19 Agosto. Questo avverrà dopo una temporanea azione di disturbo delle correnti atlantiche attorno al 17 Agosto quando arriveranno temporali passeggeri al Nord, principalmente sulla catena alpina e prealpina.

Le proiezioni meteo indicano l’anticiclone africano come figura pienamente dominante almeno sino all’inizio della seconda decade di Agosto. Il cupolone anticiclonico subtropicale tenderà anzi a divenire ancora più forte, con temperature che toccheranno picchi di 38-40 gradi.

Novità possibili solo verso fine Agosto

Ci sarà la possibile di qualche ulteriore episodio temporalesco sulle zone alpine, ma la stabilità dovrebbe rimanere padrona indiscussa sul resto d’Italia. Il promontorio anticiclonico si manterrà molto solido, alimentato da apporti d’aria calda subtropicale.

Il regime di alta pressione e gran caldo perdurerà con ogni probabilità sin verso il 25 Agosto, se non oltre. Al momento confermiamo che le temperature non raggiungeranno i picchi estremi di Luglio, ma registreremo comunque valori molto superiori alla media per tanti giorni.

Verso fine mese la struttura anticiclonica potrebbe collassare o quanto meno cedere parzialmente, a favore dell’intrusione di correnti fresche oceaniche. Le temperature dovrebbero calare con il refrigerio che potrebbe arrivare a suon di temporali.

Naturalmente si tratta di un cambio di scenario da confermare, che potrebbe anche comportare quella rottura dell’Estate che prima o poi arriverà. Prima ci sarà però da penare col caldo ed inevitabilmente questo cambiamento potrebbe non essere indolore ed incentivare fenomeni violenti.