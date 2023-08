La riscossa dell’Estate sta arrivando, mentre ancora viviamo l’eredità meteo dell’irruzione fresca che ci ha accompagnato alcuni giorni fa. Le temperature restano infatti ancora piuttosto gradevoli con valori all’incirca nelle medie stagionali, ma soprattutto fa un po’ di fresco nelle ore notturne.

L’anticiclone africano sta comunque muovendo i primi passi verso l’Italia, anche se l’azione del caldo rovente si mantiene ancorato tra il Marocco e la Penisola Iberica. Solo dal weekend ci sarà un’accentuazione dell’apporto dell’anticiclone africano, con temperature in aumento.

Stavolta non avremo comunque una fase di caldo paragonabile a quella di Luglio, quando l’anticiclone africano portò la propria bolla rovente verso le regioni meridionali e le Isole Maggiori con temperature eccezionali. Il caldo non raggiungerà pertanto livelli estremi.

Tra l’altro il riscaldamento risulterà più accentuato, almeno in una prima fase, sulle regioni del Centro-Nord, mentre sarà meno sentito al Sud che resterà esposto a residui refoli di correnti settentrionali. Andiamo verso un Ferragosto di caldo, ma con temperature che non supereranno picchi attorno ai 38 gradi.

Vampata africana più intensa verso il 20 Agosto

L’evoluzione meteo dopo il Ferragosto appare più incerta data la distanza temporale, ma è probabile che possa proseguire quasi invariato il regime anticiclonico africano. Ci attendiamo quindi caldo a tratti intenso, ma forse qualche temporale in più sul Nord Italia per infiltrazioni d’aria fresca in quota.

Le recenti proiezioni dei centri meteo più prestigiosi mostrano una possibile intensificazione del caldo africano attorno al 20 Agosto e nei giorni a seguire. In questa fase è atteso infatti un nuovo affondo della depressione atlantica al largo dell’Iberia, con conseguente rimonta subtropicale sul Mediterraneo.

Qualora fosse confermata quest’evoluzione, masse d’aria roventi potrebbero risalire più direttamente sull’Italia e non più solo sulla Spagna. Le temperature potrebbero portarsi su valori molto elevati, con picchi di 38-40 gradi, ancora una volta più probabili tra il Centro-Nord e la Sardegna.

L’ultima parte di Agosto minaccia di essere molto calda. Al momento non vi sarebbe alcuna possibilità di rottura seria stagionale, che un tempo interveniva nella seconda parte del mese. L’Estate non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca o mostrare segni di declino.