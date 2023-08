L’Estate 2023 è stato segnato da grandi estremi meteo in fatto di caldo, ma anche di violenti temporali che sono un po’ la faccia della stessa medaglia. Non è finita qui, con l’anticiclone africano che presto metterà a ferro e fuoco l’Italia.

Diversamente da quanto accaduto a Luglio, stavolta sarà l’Italia Centro-Settentrionale a risentire della calura più intensa, anche se non raggiungeremo le temperature estreme di circa un mese fa. Il cuore dell’alta pressione africana, con bolla calda in quota, si posizionerà tra la Francia e le regioni alpine.

Il grande caldo non arriverà subito, ma a partire dal weekend quando appunto la bolla di caldo inizierà a risalire dal Mediterraneo Occidentale verso la Francia. Le temperature saliranno sino a picchi non lontani dai 40 gradi, anche se isolati.

Le regioni meridionali si troveranno invece più ai margini della calura, a parte la Sardegna e la Campania dove i valori massimi potrebbero spingersi localmente sino a picchi di 38-40 gradi. La nuova ondata di calore, legata all’espansione a nord dell’anticiclone subtropicale, si annuncia soprattutto persistente.

La fine del caldo legata alla Depressione Atlantica

Le temperature elevate si raggiungeranno grazie alla potenza dell’anticiclone in quota, che schiaccerà verso il basso la massa d’aria comprimendola e pertanto surriscaldandola. Avremo caldo anomalo in buona parte dell’Europa Centro-Occidentale, il peggiore dell’Estate.

Ci sarà da attendere non poco per la fine di quest’ondata di calore sull’Italia, con l’anticiclone africano che non mollerà la presa prima di una decina di giorni. Tutto è legato alle manovre della depressione atlantica e al suo possibile spostamento verso est, dal Regno Unito in direzione del Mare del Nord e della Scandinavia.

Qualora questo cambio di circolazione andasse in porto, ci sarebbe sicuramente la concreta possibilità che l’anticiclone africano possa sgonfiarsi, aprendo così la strada alle correnti atlantiche verso l’Italia. Il momento di questo cambiamento al momento si può ipotizzare a partire dal 26-27 Agosto.

Naturalmente si tratta di un’evoluzione da confermare. Prima ci sarà da fare i conti con il caldo che sarà piuttosto anomalo ed esagerato per il periodo. Lo stop al caldo non avverrebbe in modo indolore, ma attraverso violenti temporali nel momento del brusco ingresso dell’aria più fresca.