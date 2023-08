Dopo un mese di Luglio che sarà ricordato per il grande caldo (specie al centro-sud) e per i violenti temporali al nord, questo Agosto comincia con grandi novità dal punto di vista meteorologico.

La situazione attuale, che vede comunque forte instabilità al nord Italia, andrà sempre più peggiorando nel corso del weekend grazie alla formazione di un vortice ciclonico che dal Mar Ligure si sposterà rapidamente verso l’Adriatico provocando un repentino cambio delle condizioni meteo in tutto il nostro paese. Non solo pioggia e temporali, ma anche un deciso calo termico con le temperature che torneranno sotto la media

climatica (1981-2010) ovunque.

IL METEO NEL WEEKEND: I DETTAGLI

Meteo Venerdì 4 Agosto: al Nord instabilità già dalle prime ore del mattino con rovesci e temporali e possibilità di fenomeni grandinigeni locali. Le aree maggiormente interessate (stando agli ultimi aggiornamenti) saranno quelle del basso Piemonte, Liguria orientale, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in calo. Al Centro il peggioramento avverrà entro sera con forti temporali e calo termico. Al Sud, invece, situazione ancora piuttosto calda, grazie al richiamo dei venti sciroccali che porteranno le temperature di nuovo intorno ai 38-40°C nelle aree interne.

Meteo Sabato 5 Agosto: Migliora nettamente al settentrione, seppur con residua variabilità al mattino con temperature in lieve ripresa, ma ancora sotto media. Al Centro-Sud possibilità di temporali specialmente sul versante Adriatico e basso Tirreno; più asciutto e soleggiato altrove. Da segnalare il crollo termico sulle regioni meridionali, con temperature comprese tra i 25°C e i 30°C.

Meteo Domenica 6 Agosto: Situazione meteo in netto miglioramento su tutta la nostra penisola con ultimi temporali possibili sull’arco alpino e lungo la fascia appenninica al centro. Le temperature saranno in lieve ripresa anche al Sud, ma si manterranno entro la media climatologica o persino ancora sotto media in alcune aree.

Vista la distanza temporale, il nostro consiglio è quello di restare aggiornati con i nostri aggiornamenti quotidiani!