Ormai da giorni vi stiamo tenendo aggiornati su questa fase di caldo africano che sta interessando gran parte dell’Europa centro-occidentale e le nostre regioni tirreniche e settentrionali. Ieri siamo entrati nella fase più calda che ci farà compagnia almeno fino a domenica (seppur non ovunque).

L’aria che porta con sé questa alta pressione è decisamente calda, tant’è che lo zero termico ha raggiunto i 5300 metri sulle Alpi (nuovo record) e le temperature sono di quasi 10°C oltre la media stagionale del periodo. Al Sud Italia, invece, una debole goccia fredda in quota sta ancora portando qualche temporale locale in Sicilia e una circolazione più fresca specialmente sul versante adriatico.

Le temperature per i prossimi giorni

Rispetto alle ondate di caldo del mese di luglio, questa è spostata sull’asse Marocco-Spagna-Francia-Nord Italia. Di fatti, come detto in precedenza, saranno queste le aree più calde (compreso tutto il versante tirrenico) con le temperature massime che raggiungeranno facilmente i 35-38°C con punte locali fino a 40°C in Val Padana, Toscana, Umbria, Lazio e Liguria. Attenzione anche all’umidità molto alta, con conseguenze di percezione del caldo decisamente più alte. Molto, troppo, caldo anche sulle Alpi con le temperature che potranno toccare addirittura i 31-32°C a 1000m, fino a quasi 30°C a 1200-1300m.

Come detto, al Sud la situazione sarà leggermente migliore. Le temperature saranno sopra media di qualche grado attestandosi intorno ai 33-34°C di massima. Solo nelle zone interne si potranno toccare i 36-37°C. Su tutto il Sud Italia, dunque si “respirerà” ad eccezione della Campania e Sardegna dove si registreranno punte locali di 37-38°C.

Ma quanto durerà?

Questa è la domanda che tutti si fanno. Ebbene, questa fase calda, ha le ore contate. Di fatti, da venerdì potrebbe raggiungerci un’intensa perturbazione atlantica che porterà non solo pioggia e temporali, ma anche un deciso calo termico a partire dalle regioni settentrionali. Per il Sud Italia, invece, bisognerà attendere la giornata di domenica 27 agosto.