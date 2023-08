Il ‍meteo di questo scorcio estivo ci riserva un ⁣cambio di⁢ circolazione che ⁤ci porterà⁣ verso una fase dominata nuovamente dall’anticiclone africano. Questo avanzamento anticiclonico ⁣non sarà immediato e avverrà ​lentamente, con correnti settentrionali che per ⁣alcuni giorni rallenteranno l’aumento⁤ delle temperature.

Le⁤ Temperature​ del Weekend

Il clima attuale ⁢è ancora piacevole, con ‌temperature che si mantengono mediamente nei valori tipici dell’estate mediterranea, senza particolari eccessi. Tuttavia, ‌a partire da questo weekend, ⁤correnti d’aria calda di‍ origine subtropicale inizieranno a farsi sentire.

Queste ore, temperature

Firenze-Peretola 36°C

Decimomannu, Grosseto 34°C

Isola d’Elba-Monte Calamita, Pisa-S Giusto, Pontecagnano, Roma-Urbe 33°C

Albenga, Aosta, Bologna-Borgo Panigale, Bolzano, Comiso As Usaf, Grazzanise, Marina Di Ginosa, Milano-Linate, Olbia-Costa Smeralda, Parma, Perugia, Rieti, Viterbo 32°C

Brescia-Montichiari, Capo Bellavista, Capo Mele, Catania-Sigonella, Forli, Lecce, Milano-Malpensa, Napoli-Capodichino, Reggio Calabria, Roma-Ciampino, Torino-Caselle 31°C

Alghero, Amendola, Bergamo-Orio Al Serio, Cagliari-Elmas, Capo Carbonara, Capri, Cervia, Cuneo-Levaldigi, Foggia, Grottaglie, Messina, Padova, Punta Marina, Roma Fiumicino, Torino, Treviso-Istrana, Verona-Villafranca 30°C

Aviano, Brescia-Ghedi, Catania-Fontanarossa, Crotone, Lamezia Terme, Ronchi Dei Legionari, Trapani-Birgi, Treviso-S Angelo, Udine-Rivolto 29°C

Brindisi, Dobbiaco, Frontone, Genova-Sestri, Lampedusa, Palermo-Punta Raisi, Pescara, Pratica Di Mare, Rimini, S Maria Di Leuca, Torino-Bric Della Croce 28°C

Bari-Palese Macchie, Falconara, Gioia Del Colle, Pantelleria, Trieste, Venezia-Tessera 27°C

Previsioni per Domenica

Per Domenica è previsto un ulteriore aumento delle temperature, con un caldo in⁤ crescita in tutta Italia. La temperatura potrebbe raggiungere picchi di 36-38 ‌gradi al Centro-Nord e in Sardegna. I⁢ valori saranno più bassi sulle coste, ma‍ con un ⁢aumento dell’afa. Le ‍temperature rimarranno in media‍ nel Sud e in ​Sicilia.

Il ​Caldo dopo ​Ferragosto

Un’escalation del caldo è prevista all’inizio della prossima settimana,⁣ che coinciderà con il periodo di ⁢Ferragosto. ⁣Secondo le proiezioni⁢ attuali, ⁢ l’ondata di caldo potrebbe intensificarsi e durare a lungo, almeno fino al 20, forse il 25 Agosto⁣ e oltre.

Le Temperature di Ferragosto

I picchi termici non saranno ‍come quelli di Luglio, quando il termometro ha⁢ raggiunto i 45-48 gradi, stabilendo nuovi record in alcune aree del Sud. Tuttavia, i‌ valori ​più ‍alti potrebbero raggiungere i 40 gradi ⁤e il caldo sarà persistente. Lunedì​ 14 ⁤e​ Martedì 15 Agosto, la temperatura aumenterà ancora leggermente, con picchi di 37-38 gradi in ⁤Val Padana, Toscana, Umbria‌ e nelle zone interne della Sardegna. Un ‌aumento delle temperature riguarderà anche il Sud, che ⁢gradualmente si allineerà ai valori⁢ del⁤ Centro-Nord.

Le ‌Previsioni per il 18-20 Agosto

Il caldo intenso potrebbe accentuarsi notevolmente nei giorni successivi, attorno al ⁢18-20 Agosto, se viene confermata la‍ rimonta di masse d’aria più calde di origine sahariana. In ​questo caso, le ‌temperature ‍potrebbero raggiungere picchi superiori ai ‌40 gradi al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

In conclusione, è imminente un ritorno dell’anticiclone africano,⁤ con un aumento‍ delle temperature previsto a ​partire ‌dal weekend e un’escalation ‌del caldo⁤ atteso per il periodo di Ferragosto. Le⁣ temperature ⁢potrebbero raggiungere picchi di oltre 40 gradi, soprattutto al Centro-Sud e sulle due ⁤Isole ⁤Maggiori.