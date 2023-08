La crisi dell’Estate nei prossimi giorni non è destinata a durare a lungo, con il meteo destinato di nuovo ad un radicale cambiamento già dall’inizio della prossima settimana. Ormai non è non è più solo un’ipotesi, ma parliamo di possibilità concreta in quanto avvalorati dai più prestigiosi centri meteo.

Le ultime proiezioni indicano infatti una fase meteo ben più stabile e con il ritorno del caldo sull’Italia. Già a partire dal 7-8 Agosto l’anticiclone rimonterà sull’Italia, probabilmente accompagnato anche da un crescente respiro caldo africano.

L’Estate tornerà quindi in auge dopo la sferzata di temporali e fresco che martelleranno l’Italia sino al weekend. La settimana dal 7 al 13 vedrà quindi il ritorno ad un contesto decisamente estivo. Il bel tempo dovrebbe dunque dominare, a parte qualche impulso instabile che dovrebbe lambire le regioni di Nord-Est.

Questi disturbi saranno riconducibili alla circolazione fresca presente sull’Europa Settentrionale. L’aspetto meteo più saliente della prossima settimana sarà comunque il rialzo termico, in quanto l’anticiclone africano tornerà a premere sul bacino del Mediterraneo.

La calura intensa investirà dapprima la Penisola Iberica e le Baleari, per poi farsi sentire più direttamente sull’Italia nei giorni precedenti al Ferragosto. Il cupolone caldo africano riconquisterà l’Italia, ma i temporali al Nord non saranno scongiurati e potranno essere forti, vista l’energia in gioco con il nuovo calore africano.

Va detto che il caldo sarà intenso, ma probabilmente non raggiungerà i livelli estremi visti a luglio. D’altronde il caldo di Luglio è stato per certi versi eccezionale almeno in alcune regioni, con diversi record storici di temperatura caduti anche dopo decenni.

Ci attendiamo una fase di caldo che prenderà corpo dall’8-10 Agosto e che potrebbe poi accompagnarci, indisturbata, almeno fino al Ferragosto. L’Estate è tutt’altro che finita e potrebbe riservarci caldo ancora sorprendente.

Diversamente da quanto avveniva in passato, ormai assistiamo ad un costante prolungamento della stagione estiva, che un tempo era messa in crisi dalla cosiddetta rottura d’Estate di mezzo Agosto. Invece negli ultimi decenni il caldo talvolta non subisce alcuna interruzione rilevante per tutto Agosto.