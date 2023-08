Il meteo così folle di Luglio 2023 ce lo ricorderemo a lungo, ha fatto paura a tutti. La dicotomia tra temporali di inaudita violenza e caldo ultra estremo è stata davvero inedita. Le regioni centrali, meridionali e nelle isole maggiori hanno avuto valori estremi, dove si son toccati valori over 45 in più posti, numeri più consoni all’Africa che all’Europa.

Ma dove stiamo finendo? Dritti nel baratro. Oramai è da molto tempo che gli scienziati ammoniscono che siamo davvero vicini al punto del non ritorno climatico. Questo mese di Luglio ne è la prova, anche se da solo non basta. Anche perché… potrebbe non essere l’unico!

C’è da avere paura, tanta paura, a vedere queste cronache

Molti lettori ci dicono che hanno paura ogni volta che piove. Altri che non ne possono più del caldo. Chi ha perso tutto per la grandine o una tempesta. Chi per mano di autentici criminali piromani che incendiano rigorosamente e puntualmente ogni Estate.

Ma questa è una stagione estiva? O è un inferno? Uno strazio? Un supplizio?

Solo quando noi umani possiamo in qualche modo limitare (MA NON FERMARE!) il riscaldamento globale, decidendo di fare scelte concrete e drastiche. Perché l’atmosfera sente l’inerzia termica e quindi se anche domani smettessimo di emettere co2 non sentiremmo molti benefici se non tra 3 o 4 decenni.

Inizio di Agosto: continuerà questa follia climatica?

Per quanto riguarda l’inizio di Agosto, sembra che le temperature possano rientrare nelle medie, ma c’è comunque una certa incertezza. L’alta pressione nord africana potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove fasi meteo calde, ma per fortuna decisamente più brevi del mese di Luglio. Non ci sarebbero i presupposto per un inizio Agosto follemente caldo e anzi…il mese inizia con una botta fredda non indifferente.

Per adesso non andiamo oltre e avviamoci a chiudere un mese di Luglio che farà parlare di sé molto a lungo…almeno fintantoché non verrà battuto da un nuovo mese iper estremo! In epoca di Global Warming è un’eventualità davvero…realistica.