La piccola crisi estiva

Quest’inizio Agosto è caratterizzato da meteo bizzarro, con uno scenario completamente opposto rispetto al caldo asfissiante che abbiamo avuto a lunghi tratti a luglio. Cosa ci dobbiamo attendere? ⁤Attualmente, le proiezioni dei centri di calcolo indicano una nuova virata verso il caldo, ma attenzione alle prime insidie legate ai flussi atlantici. Questa variabilità potrebbe portare⁢ a condizioni sorprendenti da qui a fine Agosto.

La variabilità del meteo

Trend previsioni a breve e medio termine

La svolta si concretizzerà attorno al 10 agosto. I modelli di previsione mostrano come l’Estate raddrizzerà il tiro dopo la sbandata di questi giorni. L’Italia sarà raggiunta dall’anticiclone africano, anche se questa volta assumerà un asse che ingloberà tutta l’Italia.

L’anticiclone africano

Lo stesso anticiclone africano ha recentemente causato temperature⁢ record nelle due isole⁣ maggiori e in diverse aree del sud Italia. Questo fenomeno ha anche influenzato il clima del‍ Nord Africa, dei Balcani⁤ meridionali e‌ della Grecia, causando un aumento ‌significativo delle temperature. Stavolta l’Italia non sarà investita in pieno dalla bolla di calore.

Le possibili evoluzioni del‍ meteo

La bassa pressione sul Nord Europa

Nonostante⁣ le difficoltà nelle previsioni, sembra persistere una vasta area⁢ di bassa pressione sul Nord Europa. Questa struttura di bassa pressione⁢ potrebbe estendersi verso sud, insidiando l’anticiclone afro mediterraneo. Ma ciò non accadrà subito.

Le⁢ proiezioni termiche

Stiamo ⁤prestando particolare ⁣attenzione alle ​proiezioni termiche, dato che​ rappresentano la nostra principale⁢ preoccupazione. Non possiamo ignorare la possibilità di nuovi⁤ picchi di calore causati dall’anticiclone subtropicale, anche se difficilmente si andrà oltre i 38-40 gradi. Al momento non ‌sembra esserci un rischio di ⁢”calura eccezionale”, ma piuttosto un caldo normale per gli standard degli anni​ 2000. Vedremo⁢ se ci saranno anche⁢ fasi instabili e⁤ nuovi rinfreschi, sperando che non si verifichino temporali di intensità eccezionale come quelli registrati recentemente nel Nord Italia.