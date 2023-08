Le temperature più elevate nel prossimo ⁣fine settimana si registreranno in Sardegna, nelle aree interne del Centro Italia, in Campania e localmente anche in Val Padana . Secondo le ultime previsioni, si prevedono punte di 40-41 gradi. Ecco le temperature previste per alcune città ⁣capoluogo:

Ottana 43.1°C

Castelfranco di Sotto 42.8°C

Attigliano 42.7°C

Cassino, Santa Croce sull’Arno 42.6°C

Bientina, Certaldo, Pontedera 42.5°C

Altopascio, Calcinaia, Capannoli, Castelfiorentino, Civita Castellana, Fucecchio, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese 42.4°C

Baschi, Capannori, Cascina, Chiesina Uzzanese, Gallese, Vicopisano 42.3°C

Lucca, Orte, Santa Maria a Monte, Terni 42.2°C

Aquino, Ceprano, Colle di Val d’Elsa, Porcari 42.1°C

Empoli, Fiano Romano, Montopoli in Val d’Arno, Piedimonte San Germano 42°C

Buggiano, Calci, Graffignano, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pieve a Nievole, Uzzano 41.9°C

Buonconvento, Capraia e Limite, Castel Sant’Elia, Corchiano, Firenze, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Gavinana, Firenze-Legnaia 41.8°C

Impatto dell’anticiclone africano

Questo ‍periodo⁣ di ⁤calore anomalo in Italia, e in‍ particolare al Nord, è dovuto alla nuova avanzata dell’anticiclone africano che posizionerà ⁣i suoi massimi di pressione vicino alle Alpi. La bolla di calore influenzerà ​anche una vasta area​ dell’Europa Centro-Occidentale.

Effetti sulle zone⁢ montuose

Questa ⁣configurazione anticiclonica è tipica delle ondate di calore​ più intense ‍al Nord e sulle Alpi. In queste aree si prevedono i giorni più caldi dell’estate e anche in ‍montagna le temperature saranno elevate, ⁤con lo zero termico che si sposterà sopra i‌ 4500 metri. Questo rappresenterà un serio problema per i ghiacciai.

Prospettive future

Non c’è ⁤dubbio che il prossimo ‍fine settimana sarà caratterizzato da un forte caldo. La situazione non cambierà nemmeno nei primi giorni della settimana successiva. Dovremo aspettare dopo il 25 ‌Agosto per un possibile‍ cambiamento che potrebbe segnare la tipica “rottura d’Estate”.

In conclusione, l’estate 2023 si preannuncia calda e intensa, con⁢ un’ondata di calore africano che ⁢influenzerà il meteo in Italia ⁤e in Europa per⁣ un periodo prolungato.