Non manca ormai tanto, ancora qualche giorno di alte o altissime temperature e la situazione meteo climatica registrerà un vero e proprio scossone.

Fino a qualche giorno fa lo si poteva definire un ribaltone, mentre nel corso delle ultime ore gli aggiornamenti modellistici stanno cercando di inquadrare al meglio la situazione. In effetti persistono ancora delle incertezze circa la traiettoria d’ingresso di una saccatura Nord atlantica come ben potrete capire voi stessi tale aspetto farà tutta la differenza del caso.

Diciamo che l’alta pressione africana proverà in tutti i modi a parare il colpo, però l’azione ai fianchi operata dalla goccia fredda che si è insinuata nelle regioni meridionali farà sì che la guardia non sia impenetrabile. Questo significa che ci aspettiamo degli effetti sia in termini di temperature sia in termini di precipitazioni.

Temperature che dovrebbero calare in maniera consistente, inizialmente nelle regioni settentrionali poi sul centro Italia infine altrove. Un calo termico pronunciato, tenete conto che servirà a ripristinare valori in linea con le medie stagionali. Ciò significa che perderemmo mediamente circa 10 °C e in qualche caso anche di più.

Per quanto riguarda invece le precipitazioni come detto molto dipenderà dall’esatta traiettoria del vortice nord Atlantico, molto probabilmente avremo dei temporali nelle regioni settentrionali dove potrebbero risultare anche di forte intensità del resto d’Italia, invece, chiaramente dovremo capire se l’aria fresca avrà modo di innescare contrasti termici capaci a loro volta di produrre i temporali.

Che la vogliate definire svolta oppure no sicuramente avremo un cambiamento meteo e ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’inizio dell’autunno meteorologico. Settembre porterà con sé ulteriori cambiamenti, anche in questo caso possiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali ci mostrano dei chiari segnali autunnali.

Segnali che poi ovviamente dovranno tramutarsi in realtà, di sicuro avremo altre giornate di sole anche il prossimo mese ma rispetto ai mesi di settembre del recente passato il quadro meteorologico potrebbe essere decisamente diverso. Diciamo una sorta di ritorno al passato.