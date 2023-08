È iniziato ufficialmente agosto, è iniziato ufficialmente l’ultimo mese dell’estate meteorologica. Le condizioni meteo climatiche, almeno nella prima metà mensile, molto probabilmente riserveranno colpi di scena inaspettati ed il primo è ormai imminente visto e considerato che arriverà nel fine settimana.

La seconda metà di agosto potrebbe, d’altronde lo abbiamo scritto più e più volte, riservarci altri colpi di scena ovvero segnali di decadimento stagionale. Abbiamo definito tali segnali “prematuri” tuttavia se dovessimo considerare la conclusione dell’estate il 31 agosto beh allora di prematuro non ci sarebbe proprio nulla.

Forse in tanti, magari troppi, non si ricordano com’era il mese di agosto negli anni 80-90… Passato Ferragosto puntualmente cominciavano a manifestarsi segnali evidenti dell’imminente passaggio stagionale. Segnali sotto forma di temporali sempre più frequenti innescati dalle correnti atlantiche, quelle stesse correnti che nel mese di settembre spalancavano le porte al treno di perturbazioni che poi c’avrebbe accompagnato per gran parte dell’autunno.

Sì, ma ora che la circolazione atmosferica è cambiata che cosa ci possiamo attendere del prossimo mese di settembre? Secondo noi le probabilità che l’autunno possa manifestarsi con convinzione sono molto alte, significa che le prime vere perturbazioni atlantiche potrebbero affacciarsi sul Mediterraneo creando i presupposti per ondate di maltempo di un certo spessore.

Ovviamente non mancheranno delle fasi anticicloniche con picchi termici anche importanti, ma proprio questi picchi termici ci preoccupano non poco perché già abbiamo un surplus energetico imponente figuriamoci se dovesse far caldo anche nella prima parte dell’autunno…

Diciamo che i fenomeni potrebbero risultare particolarmente violenti, fenomeni che potrebbero farci preoccupare non poco ma questo è un discorso che affronteremo a tempo debito. Concludiamo dicendovi che quest’anno settembre potrebbe ricalcare le orme dei mesi di settembre pre 2000.