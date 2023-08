Stiamo vivendo un’estate che potremmo definire altalenante, se preferite eccezionale sotto tanti punti di vista. Veramente stiamo parlando di condizioni meteo climatiche, ovviamente stiamo parlando di un’estate del nuovo millennio quindi una delle peculiarità più importanti è il caldo.

Caldo che mai come quest’anno ha alterato la nostra capacità di giudizio però sappiate che quando proviamo paragonare determinate situazioni si dovrebbe cercare di utilizzare un metro di giudizio corretto.

Sì, perché in questo momento la nostra percezione della realtà è stata sicuramente condizionata (per non dire distorta) da quanto accaduto nel mese di luglio. Il caldo record di quel periodo ha fatto sì che un’ondata di caldo altrettanto record come quella che stiamo vivendo (nelle ultime ore sono superati i 40 °C in Liguria) stia quasi passano in secondo piano.

Anche se non sta passando in secondo piano diciamo che la valutazione dell’ondata di caldo non è per niente obiettiva, ciò perché gli oltre 45 °C di luglio sembrano un lontano ricordo invece vi sono zone d’Italia che stanno sperimentando temperature altissime al pari di alcune aree dell’Europa occidentale.

Ed è per questo che il metro di giudizio è stato alterato, è per questo motivo che il metro di giudizio non è quello che potevamo utilizzare fino a qualche tempo fa. Però alla fin dei conti dovrebbe essere proprio lo stesso, infatti non possiamo utilizzare due pesi e due misure.

Sta facendo caldo, punto e basta. L’estate 2023 verrà ricordata sicuramente come una delle più calde di sempre in Italia ma anche in varie zone dello e questa come ben sappiamo non è una novità.