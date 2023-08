Anticiclone africano, caldo atroce, caldo record, insomma condizioni meteo climatiche eccezionali. Questo l’argomento trito e ritrito delle ultime settimane, questo l’argomento che un po’ tutti cercano di enfatizzare anche nel momento in cui enfatizzare non ci sarebbe proprio nulla.

Idem quando sta per arrivare un cambiamento del tempo, ovvero non appena si intravedono perturbazioni che potrebbero teoricamente portare un vigoroso peggioramento meteo tutti ad esaltare quel tipo di scenario. Anzi, diciamo più che esaltare estremizzarlo, perché alla fin fine l’estremizzazione porta sempre a qualche risultato.

Il risultato più importante, quello che si va a cercare con più vigore è senz’altro catturare l’attenzione di chi legge quelle notizie. La rete è letteralmente inondata di notizie meteorologiche, poi c’è chi si occupa della materia con cognizione di causa chi invece lo fa consapevole che tale argomento è uno dei più cercati nella vita di tutti i giorni.

Ecco, queste sono le troppe chiacchiere meteo, dall’eccesso non se ne esce… L’unico modo che potremmo avere per uscirne sarebbe quello di cercare di fare una cernita delle notizie più importanti, una cernita delle notizie teoricamente più affidabili ma soprattutto capaci di rispecchiare realmente il trend evolutivo.

Sì, perché capita addirittura di leggere notizie inventate o comunque trend meteo climatici che non stanno né in cielo né in terra. Ma questa ovviamente non è una novità, noi che quotidianamente ci occupiamo dell’analisi dell’interpretazione dei vari modelli sappiamo fin troppo bene che la soggettività è uno degli elementi deleteri di questa materia.

Al di là di tutto, comunque, speriamo che i nostri approfondimenti possano essere di vostro gradimento e soprattutto riescano a darvi un quadro oggettivo della situazione. Senza troppe chiacchiere, senza troppi fronzoli.