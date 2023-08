In molti, leggendo il titolo, si staranno domandando “ma quale caldo”? Beh, come non darvi torto, d’altronde questa prima settimana di agosto ha visto prevalere condizioni meteo climatiche sicuramente insolite.

Il fresco è tuttora presente, anche se l’attenuazione della ventilazione settentrionale sta già consentendo le temperature di guadagnare qualche grado. Però stiamo ancora passando da valori diffusamente inferiori alle medie stagionali a valori in linea con il periodo. Sì, perché il fresco dei giorni scorsi è stato esagerato…

Non che non ci si sia abituati alle condizioni meteo climatiche estreme, anche in questo caso possiamo parlare di eccezionalità dell’evento perché temperature così basse nel mese di agosto difficilmente si vedono. Però ora stop, ora stiamo nuovamente per tornare a qualcosa di più consono al periodo: il caldo.

Non caldo qualsiasi, ovviamente stiamo parlando del caldo africano o come dicono i tecnici del caldo subtropicale. Ed ecco che entra in gioco il titolo, infatti scordiamoci tregue almeno fino al 20 del mese, anzi volendo essere precisi gli ultimissimi aggiornamenti dei vari modelli di previsione ci dicono che molto probabilmente l’ondata di calore durerà fino agli ultimi giorni del mese.

Sapete che significa? Beh, facendo due semplici calcoli a mente che molto probabilmente il caldo durerà una ventina di giorni. Una ventina di giorni durante i quali avremo temperature superiori alle medie stagionali, una ventina di giorni durante i quali il caldo torrido diventerà caldo afoso e in quanto tale decisamente più fastidioso.

Ecco perché vi abbiamo scritto che non ci sarà alcuna tregua meteo del caldo di agosto… Perché durerà per tutto il mese, escludendo chiaramente la prima settimana di cui abbiamo già parlato. Chissà che poi non sia in grado di procrastinare anche a settembre perché a quel punto si tratterebbe di un’ondata di caldo di un mese filato.