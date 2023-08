Che agosto potesse esordire diversamente lo sapevamo, che agosto potesse fin da subito mostrare caratteristiche meteo climatiche nettamente diverse da luglio non era scontato. Anzi, possiamo dire che non lo è affatto, anche perché il mese sta appena iniziando quindi le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo.

In questo momento non ci interessa minimamente sapere che cosa succederà nelle prossime settimane, però possiamo sicuramente anticiparvi la visione prevalente dei vari modelli di previsione ovvero un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ipotizzano una prima metà del agosto tutto sommato all’insegna della variabilità.

Variabilità chiaramente atmosferica, variabilità di cui abbiamo ampiamente parlato di svariati precedenti approfondimenti. Anche stavolta sembra che la nostra ipotesi si stia per realizzare, ipotesi che dovrebbe salvare almeno la prima metà del mese da quel rischio di anticiclone africano di cui s’era detto ai tempi delle prime proiezioni stagionali.

I temporali ormai sono imminenti, temporali che ancora una volta investiranno Alpi e Prealpi per poi propagarsi alla Val padana. Attenzione perché anche stavolta potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente forti, quindi veri e propri nubifragi accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Stavolta però i fenomeni saranno in grado di estendersi anche al centro-sud, è vero che si tratterà di fenomeni a macchia di leopardo ma ciò non toglie che occasionalmente si possano rivelare molto forti.

Attenzione perché in queste circostanze anche dar troppo credito ai modelli di previsione a più alta risoluzione potrebbe essere controproducente, nel senso che anche tali strumenti non sono in grado di collocare con precisione le precipitazioni di più forte intensità. Sappiamo infatti che quando si parla di temporali si fa riferimento a fenomeni talvolta imprevedibili, fenomeni che possono apparire anche laddove prima non erano stati previsti.

Per tutti questi motivi diciamo che sarà molto importante seguirci nel corso del fine settimana perché gli aggiornamenti saranno indispensabili proprio per fornire tutti i dettagli del caso.