Abbiamo potuto apprezzare diversi giorni di bel tempo, ma non un bel tempo qualsiasi bensì condizioni meteo climatiche tipicamente mediterranee.

Sole, un po’ di caldo durante il giorno, temperature gradevoli al calar del sole. Tutto ciò però, ahi noi, sta per terminare… Il temibile temuto anticiclone africano sta per riproporsi prepotentemente sulla scena Mediterranea, giocoforza dobbiamo mettere in preventivo un incattivimento delle condizioni meteo.

Quando si parla di incattivimento però non dobbiamo pensare alle piogge o magari ai temporali, dobbiamo piuttosto pensare allo scontato rialzo delle temperature che sta per riproporsi su tutte le nostre regioni. Un rialzo che già nel fine settimana si farà sentire un po’ dappertutto, anche nelle regioni settentrionali dove in questo primo step molto probabilmente il caldo sarà più fastidioso.

La settimana di Ferragosto, Ferragosto compreso, sarà pertanto segnata dalla presenza di una massa d’aria particolarmente calda che potrà portare le temperature massime a raggiungere punte di 36-37 °C in varie città d’Italia. Non escludiamo che occasionalmente possa esserci qualche picco prossimo ai 40 °C, ma qui si tratterà di condizioni microclimatiche.

Ci tenevamo però a ribadire un concetto importantissimo, ovvero questa ondata di calore a livello termico non avrà nulla a che vedere con le terribili ondate di luglio. Certo è che se non ci fossero state quelle ondate in questo momento staremo comunque parlando di caldo intenso perché appunto si tratterà di quello.

Peraltro, come già abbiamo ampiamente evidenziato negli ultimi giorni, la permanenza dell’alta pressione non farà altro che portarci caldo afoso ovvero il caldo peggiore che si possa avere.