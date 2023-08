Ragioniamo sempre nel campo delle ipotesi, indi per cui sarà necessario utilizzare spesso e volentieri il condizionale. Stiamo parlando dei possibili scenari meteo climatici di fine mese, ovvero quel periodo che teoricamente potrebbe anche lanciare i primi segnali dell’autunno ormai imminente.

Sì, non dobbiamo dimenticarci che il 1 settembre esordirà ufficialmente l’autunno meteorologico, che poi settembre possa essere un mese pienamente estivo questo è un altro paio di maniche. Alle nostre latitudini sicuramente è più facile che ci sia l’alta pressione, però spostando lo sguardo oltre le Alpi spesso e volentieri si colgono segnali inequivocabili di quel cambio circolatorio che prima o poi ci consegnerà nelle mani della nuova stagione.

Quest’anno dei segnali in realtà stanno già arrivando ed alcuni modelli di previsione li stanno evidenziando. Segnali sotto forma di grosse strutture cicloniche sul Nord Europa, segnali che potrebbero estendersi anche sul Mediterraneo se alcuni tasselli dovessero incastrarsi nel modo giusto.

Non è un caso, quindi, se qualche centro di calcolo ci fa vedere un vero e proprio assalto ciclonico nel corso dell’ultima settimana mensile. Sarebbe un assalto imponente, capace di assestare un colpo da KO all’estate. Si tratterebbe di una botta meteo veramente tremenda perché oltre al tracollo delle temperature potremmo assistere a fenomeni localmente violenti.

Come vedete stiamo continuando a usare frequentemente il condizionale e lo faremo anche nei prossimi giorni perché fintanto che non vi sarà univocità di vedute tra i vari centri di calcolo non potremmo minimamente pensare a qualcosa di diverso se non alla persistenza dell’anticiclone africano.

Concludiamo dicendovi che sulla tenuta dell’anticiclone africano abbiamo qualche dubbio, però sappiamo anche che questa struttura ha lo stesso numero di vite dei gatti.