Sarebbe molto interessante ripercorrere l’andamento di questa stagione estiva, detto che chiaramente abbiamo davanti a noi ancora tutto un mese (quello di agosto) da valutare con molta attenzione. Però quello che possiamo già anticiparvi è che fino a questo momento le condizioni meteo climatiche di tre quarti di stagione le abbiamo azzeccate.

Ci ricordiamo molto bene quando, già ad aprile, scrivemmo che molto probabilmente luglio e agosto sarebbero stati due mesi roventi. Su luglio che abbiamo preso, su agosto vedremo… Detto che agosto sembra voler però seguire un andamento più altalenante, quindi dal punto di vista del caldo sicuramente meno estremo.

Non vogliamo sicuramente prenderci meriti che non abbiamo, però ci ricordiamo fin troppo bene le critiche di tantissimi che all’epoca lessero quel tipo di approfondimento stagionale.

Poi, girovagando per la rete, capitò di leggere notizie riguardanti possibili ondate di caldo atroce fin dal mese di maggio. In questa sede invece si evidenziò come a maggio avrebbe potuto rappresentare il mese più piovoso della primavera con strascichi anche a giugno. Puntualmente si è verificato…

Sapete che cos’è successo? Beh, molto semplice: in molti decisero di salire sul carro dei vincitori. Già, proprio così, è molto più facile prendersi meriti inesistenti piuttosto che ammettere di aver sbagliato una proiezione… Per quel che ci riguarda di possiamo dire di essere molto soddisfatti delle nostre proiezioni perché fino a questo momento tutto è andato secondo i piani.

Se agosto non dovesse andare come avevamo ipotizzato settimane fa saremmo i primi a dirvi di aver sbagliato e ne saremo anche felici viste considerato che avevamo ipotizzato un mese di agosto letteralmente rovente. State tranquilli, non intendiamo minimamente salire sul carro dei vincitori se quel carro non ci apparterrà.