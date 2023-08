Un cambiamento notevole nel meteo ​è‍ previsto‌ per l’ultima di‍ Agosto. Questo periodo segna‍ la fine dell’estate meteorologica, ma ci chiediamo se segnerà⁤ davvero la fine dell’estate nel ⁤suo complesso.

Riuscirà Settembre a invertire la tendenza​ stagionale? ⁤Queste‍ sono domande che ci​ vengono⁣ poste frequentemente, ⁢e che ci poniamo‍ anche noi, dato che negli ultimi anni abbiamo spesso⁢ sperimentato Settembre molto caldi.

Non è possibile dare una‍ risposta‌ definitiva, ma possiamo comunque formulare delle ipotesi che potrebbero aiutarci a capire l’andamento del mese.‌ Queste ipotesi sono ⁤state presentate in diverse occasioni e saranno rivalutate man mano che procediamo.

L’Estate Estrema Potrebbe Non Ripresentarsi

L’estate che ⁣abbiamo vissuto fino​ ad ora, escludendo la prima ​metà di ⁤Giugno e⁤ la prima settimana di‍ Agosto (e anche l’ultima), molto probabilmente‌ non si ⁣ripresenterà. Questo non significa che in Settembre non ci saranno giornate di sole, ⁢anzi, potrebbe fare ‍anche caldo. Tuttavia, ci aspettiamo che l’anticiclone africano ⁢perda gran parte‍ del suo⁣ potenziale.

Il ‍Potenziale dell’Anticiclone Africano

Quando parliamo del⁢ potenziale dell’anticiclone africano, non ci riferiamo tanto al caldo‌ quanto alla sua capacità di imporsi sul Mediterraneo. Le ​perturbazioni atlantiche potrebbero essere più ‍invasive ⁣del solito, o meglio, più invasive rispetto agli ultimi anni. Questo potrebbe portare l’autunno a mostrare fin ⁢da subito il suo carattere, anche se a tratti dovrà scontrarsi ⁢con⁣ la resistenza di un’estate mai doma.

Le Risposte ai ⁢Nostri Quesiti

Quindi, come rispondiamo alle domande poste in precedenza? Semplicemente, l’estate perderà‍ il suo splendore. L’estate ‍di Settembre non sarà la stessa di ‍Luglio e Agosto, e ci mancherebbe altro, potremmo aggiungere…

La Fine‍ dell’Estate

La ⁢fine dell’estate non significa necessariamente la fine del bel tempo. Ci‍ aspettiamo⁤ che ci siano ancora giornate di sole in‍ Settembre, ma con un ⁤calore meno ⁣intenso⁣ rispetto a quello che‌ abbiamo sperimentato in Luglio e⁣ Agosto.