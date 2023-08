Un destino già scritto, un percorso già programmato che ci condurrà rapidamente verso la prossima stagione autunnale. Un destino meteo già deciso, un percorso meteo già delineato che non dovrebbe lasciare scampo…

In effetti manca meno di un mese all’inizio dell’autunno meteorologico per quanto ci riguarda gli step da seguire sono abbastanza chiari, ovvero ulteriori accelerazioni da parte dell’anticiclone africano ma anche alcuni peggioramenti che molto probabilmente lasceranno il segno. Per quanto riguarda i peggioramenti il primo sta per raggiungere le nostre regioni, sia a livello termico si a livello di precipitazioni state certi che si farà sentire.

Poi ci sarà nuovamente il caldo, caldo comunque importante perché si tornerà a parlare di calura africana ed anche di caldo afoso. Lo ripetiamo, probabilmente non si raggiungeranno le temperature fuori scala di luglio ma comunque non mancheranno punte prossime ai 40 °C soprattutto nella settimana di Ferragosto.

A questo punto la domanda è la seguente: quanto durerà l’ondata di caldo? Beh, in questo momento rispondere non è possibile però secondo noi potrebbe accompagnarci verso l’ultima settimana di agosto quindi diciamo che un paio di settimane di caldo africano non ce le toglierà nessuno.

Poi la situazione dovrebbe cambiare, un cambiamento che dovrebbe decretare l’invecchiamento dell’estate quando ormai saremo arrivati ai primi di settembre. Non che magari non ci saranno belle giornate, nonché magari non ci saranno altre ondate di caldo ma le perturbazioni potrebbero arrivare sul Mediterraneo con molta più facilità.

Diciamo quindi che è un meteo senza scampo, nel senso che ormai sembra tutto abbastanza delineato quindi a meno di grossi ribaltoni atmosferici quanto vi stiamo dicendo da giorni dovrebbe gradualmente verificarsi.