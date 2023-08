Non in questo momento, in questo momento i segnali sono ben diversi ovvero siamo in procinto di accogliere un nuovo cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Cambiamento che, lo sappiamo, sarà innescato dall’anticiclone africano per cui prepariamoci all’ennesima ondata di caldo.

I segnali a cui facciamo riferimento sono altri, ovvero quelli che alcuni modelli di previsione lasciano intravedere per fine mese. Verso fine agosto, infatti, la circolazione atmosferica potrebbe subire importanti cambiamenti a livello continentale e tali cambiamenti potrebbero avere delle ripercussioni anche alle nostre latitudini.

Ovvio, che il tempo cambi sul Nord Europa ci sta, d’altronde è proprio a quelle latitudini che l’autunno arriva prima. Qui da noi, invece, l’estate spesso e volentieri è capace di intrattenersi per tutto il mese di settembre ed addirittura avere qualche appendice importante persino a ottobre.

Quest’anno però attenzione, perché nell’ultima settimana di agosto il cambio di circolazione che abbiamo menzionato potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti anche sul Mediterraneo.

Sembra infatti che l’anticiclone africano sia destinato ad indebolirsi lasciando filtrare aria fresca dai quadranti orientali. Ciò significa che le temperature scenderebbero di parecchi gradi, portandosi su valori in linea o addirittura inferiori alle medie stagionali. Con tale calo potrebbero attivarsi anche dei contrasti termici importanti con conseguente instabilità atmosferica, quindi attenzione alle sorprese temporalesche.

Chiaro, si tratta di ipotesi a lunga gittata che andranno evidentemente confermate cammino facendo, però è innegabile che alcuni centri di calcolo internazionali siano da giorni orientate in quella direzione pertanto non possiamo far finta di nulla.