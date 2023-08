Andiamo subito al sodo: le previsioni meteo sono stilate da meteorologi e studiosi che utilizzano una combinazione di dati, modelli matematici e conoscenze scientifiche per stimare le condizioni atmosferiche future. Vi proponiamo una panoramica semplificata del processo di previsione meteorologica.

Anzitutto la raccolta dei dati. I meteorologi raccolgono una vasta gamma di dati da fonti come stazioni meteorologiche terrestri, boe oceaniche, satelliti, radar meteorologici, palloni sonda e altri strumenti. Questi dati includono informazioni sulla temperatura, umidità, pressione atmosferica, vento e altro.

Analisi dei dati attuali. I dati raccolti vengono analizzati per creare una fotografia delle condizioni atmosferiche attuali. Questa analisi aiuta a capire come si sta evolvendo il tempo in quel momento.

Modellazione numerica. I meteorologi utilizzano potenti computer per elaborare complessi modelli matematici dell’atmosfera. Questi modelli simulano il comportamento dell’atmosfera in base alle leggi della fisica, nello specifico vengono utilizzati modelli numerici per stimare come si svilupperanno le condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Assimilazione dei dati. I dati attuali vengono inseriti nei modelli per migliorare la loro accuratezza. Questo processo, noto come “assimilazione dei dati”, aiuta a correggere eventuali discrepanze tra i dati osservati e le previsioni iniziali dei modelli.

Esecuzione dei modelli. I modelli vengono eseguiti su super calcolatori per generare previsioni a breve, medio e lungo termine. Questi modelli tengono conto di variabili come la temperatura dell’acqua del mare, la topografia, l’attività solare e altro ancora.

Analisi delle previsioni. Le previsioni generate dai modelli vengono analizzate e confrontate con dati storici per valutare la loro affidabilità. Questa analisi aiuta a migliorare la precisione delle previsioni future.

Emissione delle previsioni. Una volta valutata la qualità delle previsioni, vengono diffuse al pubblico attraverso vari mezzi di comunicazione, come siti web meteorologici, notiziari televisivi, radio e app specializzate.