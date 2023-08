In questo caso qual è il futuro? Potremmo lasciare a voi la risposta, dopotutto pensandoci bene e pensando le condizioni meteo tipiche dell’estate non è che ci voglia molta fantasia…

La fantasia piuttosto ci vorrebbe per ipotizzare altri scenari, magari scenari tipo quelli che abbiamo vissuto nel primo weekend mensile. Uno scenario che ha colto milioni di vacanzieri un po’ di sorpresa, non tanto perché non era stato previsto quanto perché certi effetti sono comunque fastidiosi.

Ad esempio il fresco eccessivo, infatti le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali. Ad esempio i temporali e locali nubifragi, giusto per non farci mancare nulla. Poi aggiungiamoci il forte vento, vento che purtroppo ha armato la mano dei piromani in diverse zone d’Italia ma in modo particolare sulla Sardegna.

Ecco, questo è sicuramente uno scenario un po’ insolito per agosto mentre se si parla di caldo beh, diciamo che non è sicuramente una novità.

Sì, perché si sta già tornando a parlare di caldo africano, di caldo afoso, di calura, insomma di temperature superiori alle medie stagionali. Sarà un ritorno al futuro, a quel futuro che molto probabilmente ci metterà di fronte ad ondate di caldo sempre più consistenti.

Magari qualcuno avrebbe preferito sentir parlare di ritorno al passato, ma noi preferiamo riferirci al futuro proprio perché il futuro da l’idea dell’evoluzione, del cambiamento, di un qualcosa che muta col tempo. Quel qualcosa, appunto, è il clima destinato sicuramente ad altri pesanti cambiamenti in seguito al riscaldamento globale.