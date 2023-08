Ormai non ci sono più dubbi, nella seconda parte della prossima settimana tornerà il caldo. Un cambiamento imponente se consideriamo che l’attuale peggioramento ha fatto letteralmente crollare le temperature consegnandoci addirittura valori termici inferiori alle medie stagionali in varie zone d’Italia.

Fa un po’ impressione la facilità con cui si passa da un estremo all’altro, d’altronde però ci si dovrebbe abituare perché molto probabilmente in futuro tali situazioni saranno sempre più frequenti anche alle nostre latitudini. Sarà questo il nuovo clima del Mediterraneo? Vedremo…

Fatto sta che si tornerà ben presto a parlare di caldo intenso, di caldo forte, di ondata di calore o ondata di caldo. Scegliete voi il termine tanto il risultato non cambia, il risultato sarà sempre lo stesso: una forte impennata delle temperature ed ancora una volta studieremo sette camice.

Ovviamente si tratterà del solito anticiclone africano, quello che a luglio ha letteralmente infiammato il nostro paese anche stavolta non scherzerà affatto, dobbiamo però dirvi che fino a Ferragosto non si intravedono segnali preoccupanti nel senso che le temperature non dovrebbero raggiungere quei picchi assurdi dello scorso periodo.

Ciò non toglie che farà molto caldo, infatti abbiamo sempre più conferme sul fatto che le temperature massime in molti casi potranno ripresentarsi al di sopra dei 35 °C. Caldo che peraltro come già avevamo anticipato in un precedente approfondimento potrebbe protrarsi sino al 20 agosto Secondo qualche centro di calcolo internazionali proprio in quel periodo potrebbe accelerare ulteriormente prima di un vigoroso preoccupante cambiamento.

Su quest’ultimo punto, ovvero sul cambiamento, ovviamente dovremo tornarci su perché al momento stiamo parlando di proiezioni a lunghissimo termine.