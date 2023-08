Il mondo della meteorologia, così come i lettori più generalisti, hanno notato che recentemente lo zero termico ha raggiunto e superato‍ i 5000 metri, arrivando precisamente a 5300 metri. Ma ⁤cosa‍ significa esattamente? In questo ⁣articolo cercheremo di spiegare il concetto di zero termico e ⁣le sue ‍implicazioni per il clima e la‍ nostra salute.

Definizione‍ di‌ Zero Termico

Cosa si intende con Zero Termico?

Nel⁣ campo della meteorologia, lo zero termico ⁢è definito come l’altitudine al di sotto della quale la temperatura è​ sempre superiore a ⁢zero gradi Celsius, in tutta la colonna d’aria. Questo ha una significativa conseguenza. ​Se supera i 5000 metri, significa che ⁤ sulle cime del Monte Rosa o del‌ Monte ⁣Bianco, le temperature sono superiori a‍ 0⁤ gradi in qualsiasi momento del giorno, anche durante la notte. Questi sono dati davvero ‌impressionanti che dovrebbero essere divulgati e diffusi con⁢ maggiore attenzione, mentre spesso i media preferiscono concentrarsi⁤ su altri argomenti.

Una riflessione meteorologica​ piuttosto preoccupante

All’inizio del mese, ha ⁢fatto ‌notizia la‍ nevicata tra il 6 e il 7 Agosto ⁤sui 3000 metri della Marmolada, e ‍in alcune aree del‍ Nord-Est anche a 2500 metri. Tuttavia, questo non ‌è affatto⁢ insolito. O meglio, non lo era in​ passato, prima dell’era del⁣ riscaldamento globale. Così come non devono sorprendere le recentissime nevicate degli ultimi giorni fin sotto i 2000 metri sulle Alpi Occidentali a Sestriere.

Implicazioni dello Zero ⁣Termico

La reazione dei media

Stranamente, i media hanno dato molta‍ importanza a questa notizia, mentre hanno​ minimizzato l’onda di calore dei giorni scorsi, classificandola come una normale ‌ondata‌ di calore estiva, la terza di questa stagione. Ma non c’è nulla ‍di normale ‌in questo, considerando le⁤ conseguenze sulla perdita di ghiaccio e ⁢neve ad altitudini elevate.

Le conseguenze sul clima

Una nevicata, anche se abbondante ​e gradita in montagna anche in pieno Agosto, non può ​contrastare⁣ questi potenti ​anticicloni. Infatti, ⁢oltre i 3000⁢ metri non‍ rimane ⁢più traccia di neve e i⁤ ghiacciai stanno soffrendo enormemente, anche in un anno relativamente mite fino a qualche tempo fa…

Sfortunatamente, la ⁣tendenza è già stata stabilita e‌ le estati future sembrano destinate a seguire questo disastro climatico.