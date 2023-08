Bando alle ciance, si lo è. Stiamo vivendo una fase meteo climatica assolutamente normale e di questi tempi parlare di normalità, lo sappiamo, è una notizia sicuramente degna di nota.

La rinfrescata, violenta, dei giorni scorsi ha allontanato temporaneamente l’anticiclone africano e pur in presenza attualmente di un rialzo della pressione con conseguente miglioramento del tempo le temperature si mantengono gradevoli. Temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali, sta riprendendo a fare un pochino di caldo durante il giorno mentre al calar del sole il fresco si fa ancora sentire.

Tale situazione ci terrà compagnia per tutta la settimana, quindi per tutta la settimana avremo finalmente un po’ di normalità estiva. Sì, possiamo definirla “estate normale”, anche se detta così sembrerebbe che tutta la stagione estiva sia stata simile a questi giorni mentre come sappiamo di normale fino a qualche giorno fa non c’era assolutamente nulla.

Non era normale neanche il peggioramento transitato sulle nostre regioni, peggioramento che oltre a fenomeni localmente violenti ha portato le temperature letteralmente negli abissi, basti pensare che nelle zone interne di varie regioni la colonnina di mercurio faceva segnare minime pienamente invernali.

È chiaro quindi che nel momento in cui affrontiamo una fase di gradevolezza estiva dobbiamo necessariamente parlarne, non possiamo far finta di nulla anche perché fidatevi che non durerà tanto…

Nel corso della prossima settimana, ovvero quella di Ferragosto, confermiamo una nuova accelerazione del caldo africano a partire dalle regioni settentrionali. Qui, in realtà, il caldo molto probabilmente mi sarà farsi sentire maniera importante già nel corso del weekend ma di tutto ciò avremo modo di parlarne approfonditamente.