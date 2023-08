Cosa dobbiamo aspettarci nel corso delle prossime due settimane? L’argomento ovviamente verrà ampiamente trattato anche dagli altri colleghi, in questa sede possiamo iniziare a ipotizzare scenari meteo climatici sulla base degli ultimissimi aggiornamenti dei vari modelli di previsione.

Aggiornamenti che parlano chiaro, ovvero ci confermano un cambiamento sul finire di questa settimana (quindi sul finire di agosto) con degli strascichi importanti durante la prima decade di settembre. Va detto tuttavia che rispetto ai giorni scorsi sono subentrate delle ovvie variazioni configurative, variazioni che potrebbero ancora presentarsi quale risposta al tentativo dell’alta pressione africana di resistere agli assalti atlantici.

Però qualche effetto lo avremo, sia a livello di temperature che a livello di precipitazioni. Precipitazioni potrebbero già manifestarsi in questa prima parte settimana perché nelle regioni centro-meridionale si stanno affacciando spifferi di aria fresca dall’Europa orientale. Poi nel corso del weekend potrebbero farsi strada anche su altre zone d’Italia, ma per i dettagli previsionali chiaramente dovremo ancora attendere.

Per quanto riguarda invece la prima settimana di settembre attenzione, perché i centri di calcolo capaci di spingersi più in là nel tempo ci mostrano un nuovo consistente peggioramento anch’esso innescato da un’ampia saccatura Nord atlantica in estensione sul Mediterraneo centrale.

Stiamo parlando di un impianto evolutivo che se confermato ci potrebbe catapultare immediatamente in autunno ed è quello che, se ci seguite assiduamente, ci aspettavamo fin dall’inizio dell’estate. Un’ipotesi stagionale stilata tempo addietro ma che potrebbe effettivamente verificarsi, ovvero potrebbero verificarsi i segnali incipienti di una prematura decadenza estiva.