Agosto è iniziato e siamo quindi entrati nella fase conclusiva dell’Estate meteorologica, solitamente caratterizzata dall’arrivo delle prime perturbazioni atlantiche, soprattutto nell’ultima parte del mese. Questo è un dato statistico, ma ⁣come ⁢abbiamo notato⁢ nelle recenti estati, l’anticiclone è un fenomeno ⁢meteo sempre più dominante per tutto ⁤Agosto.

Un Agosto più caldo del normale?

Le previsioni per il mese di Agosto

Tutti si chiedono⁢ se il mese di Agosto sarà eccessivamente ⁤caldo e insopportabile come è stato spesso negli ultimi anni e come è stato nel sorprendente mese di ‍Luglio. È difficile dirlo con certezza in questo momento, poiché stiamo parlando di tendenze meteo.

Tuttavia, esaminando gli indici teleconnettivi e le principali tendenze dei centri di calcolo, emerge la possibilità di nuove avvezioni calde ​relativamente intense, soprattutto nel cuore del mese, cioè nel periodo di Ferragosto.

Un inizio più fresco del solito!

Questa prima parte d’Agosto non sarà invece nel segno di ondate di‌ caldo intense. Al contrario, altre incursioni fresche nord-atlantiche ⁤invaderanno il Mediterraneo, dove ci troveremo di fronte a una⁣ nuova diminuzione delle temperature e​ qualche intenso temporale. I venti di maestrale soffieranno sostenuti soprattutto tra il 4 ed il 6 Agosto ed avremo un temporaneo break dell’Estate.

La previsione ⁤per i primi giorni di Agosto è sostanzialmente confermata, mentre il seguito è ‌naturalmente pieno di incertezze. Dopo una fase più fresca, con temperature‌ addirittura inferiori alle medie del periodo,⁢ l’alta pressione potrebbe gradualmente aumentare fino a coprire gran parte dell’Italia. Non è chiaro se avremo ⁤a che fare ⁢con l’anticiclone africano o⁢ con⁤ quello delle Azzorre, o un mix dei due, ma inevitabilmente le temperature tenderebbero a salire in tutto lo Stivale già dalla fine della prima decade d’Agosto.

Caldo estremo in⁤ vista?

Le simulazioni meteo modellistiche

Vogliamo essere chiari su questo punto: al momento, nelle simulazioni meteo modellistiche, non si vedono potenti ‌ondate ​di caldo come quella vissuta ​in Italia a più riprese durante il mese di Luglio.